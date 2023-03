Santa Isabel: piden otra escuela primaria

La nota circula en la localidad de mano en mano para juntar firmas y luego será enviada al gobernador Sergio Ziliotto. Es la primera vez que se hace en voz alta el reclamo. La Escuela N° 99 “Profesor Alfredo Natalio Fernández” es modalidad hogar, pero, en la actualidad, carece de estudiantes internos. La matrícula de alumnos, es de 345. Y son 21 los docentes de grado.

“Familias, vecinos, docentes y no docentes de las comunidades educativas del pueblo, representantes de Instituciones locales y egresados del Colegio Primario, queremos solicitar, tengan bien contemplar la posibilidad de creación de una nueva escuela primaria para Santa Isabel”, sostiene la carta que será enviada a Ziliotto.

Según el escrito presentado al gobernador, en la escuela hacen malabares para poder ubicar a los estudiantes en aulas improvisadas.

“Cabe la presente ante la necesidad de la realidad que se percibe de una superpoblación en nuestra escuela primaria. A su vez, se sabe que desde el colegio hacen “Malabares” para poder acomodar a [email protected] los estudiantes en aulas que a veces no son específica u originalmente destinadas para eso; también porque como familias necesitamos tener otra opción de poder mandar a nuestros hijos e hijas a una escuela primaria de jornada común y poder elegir nosotros con ellos el turno de concurrencia de acuerdo a nuestras posibilidades y tiempos laborales como para poder compartir un tiempo con [email protected] en casa. A su vez evitar una sobrecarga de tantas horas par [email protected] con dobles jornadas que a veces superan casi las 9 horas en el segundo ciclo por ejemplo y terminan agotando las ganas de participación escolar de ellos o ellas y que no lo manifiesten por su edad es algo que debemos tener en cuenta y poder escuchar su voz”.

“Es importante aclarar – continúa el escrito - que en nuestro Pueblo funcionan dos secundarios en simultáneo, que a su vez cada uno maneja dos turnos y no lo vemos como algo imposible. Y, más aún teniendo en cuenta que el trabajo se tornaría más personalizado, más individualizado, al contar con grupos áulicos de cantidades óptimas de trabajo. Y creemos que lo mismo sucedería a nivel de socialización en el nivel primario, porque no es lo mismo la interacción de un niño o niña en una comunidad educativa de 100 o 150 estudiantes a tener más de 300 caras de niños o niñas en un colegio en simultáneo, sea para el recreo, para el almuerzo o para ir al baño, todas cuestiones o situaciones importantísimas para la convivencia y el aprendizaje”.

Otros de los pedidos de la nota enviada al gobernador, sostiene: “También queremos que quede en claro que no estamos pidiendo se elimine o se quite una cosa por otra. Sabemos que hay familias o estudiantes que necesitan esa contención como escuela hogar o de jornada completa, pero no son todos los casos exactamente igual. El edificio ya cuenta con más de cien años, los baños están diseñados para menos población de estudiantes y las instalaciones ya no son suficientes en muchos aspectos.

Por último, agregaron que “la localidad ya cuenta con mucha mano de obra profesional de [email protected] y [email protected] con mucha formación que al abrir un nuevo colegio se estaría generando más trabajo capacitado para los futuros maestros o maestras de ese nuevo colegio Primario”.

