Un muerto: un camión hizo efecto "tijera" y chocó una camioneta en la Ruta 5

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 13:30 horas, a pocos metros del Frigorífico Carnes Pampeanas. Hay otras dos personas heridas que viajaban en la camioneta. El chofer del camión resultó ileso.

El dirigente peronista santarroseño, fallecido en el siniestro vial: Gastón Rodríguez Delgado.

Un camión Scania, que tras una frenada imprevista por la supuesta marcha lenta de otro vehículo realizó un efecto "tijera", provocó una nueva tragedia sobre la Ruta Nacional 5, en cercanía del Frigorífico Carnes Pampeanas: chocó de frente con una camioneta y uno de sus ocupantes falleció en el Hospital "Dr. Lucio Molas".

La víctima fatal fue identificada como Gastón Rodríguez Delgado, integrante del movimiento peronista santarroseño PSNP (Peronistas Sí, Perseguidos No) y funcionario de la Administración Provincial de Energía. Una de sus hijas también sufrió las consecuencias del violentísimo accidente: "se encuentra muy grave", confió una fuente policial.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 13:30 horas. El camión circulaba desde Santa Rosa hacia Trenque Lauquen, procedente desde Bariloche. Mientras que la camioneta volvía a la capital pampeana: tras el impacto frontal, derrapó sobre la banquina de su mano, volcó y chocó contra una hilera de eucaliptus.

Además de Rodríguez Delgado y su hija, en la pick-up viajaba una tercera persona, que también resultó con diferentes heridas y fue trasladada en ambulancia al Hospital Molas.

La ruta permanece con el tránsito interrumpido en forma intermitente.

El joven camionero involucrado en el choque fatal le relató un cronista de El Diario lo ocurrido: "venía un auto a baja velocidad. Frené y la caja me hizo el efecto 'tijera'... después de eso no me acuerdo de mucho más, casi me aplasta la caja, no me aplastó porque venía vacío", dijo.

El camión es de la empresa "Truck Sur SRL", de la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

El largo derrape de la camioneta provocó que las pertenencias de los ocupantes quedaran desparramadas durante varios metros: una muestra de la violencia del accidente. El pasto arrancado y el fuerte golpe contra los eucaliptus (las marcas quedaron en la corteza) es otro indicio de lo ocurrido. También, como muestra una de las fotografías, un pedazo de chapa de la camioneta quedó incrustada en el frente del camión.

En el lugar, la Policía desplegó un operativo de tránsito y colocó conos en la ruta para ordenar los vehículos que iban en las dos direcciones de la ruta 5. También trabajó una dotación del Cuerpo de Bomberos.

Con el fallecimiento del dirigente peronista, ahora son 21 las víctimas fatales por siniestros viales en rutas y calles de la provincia. Además, es la quinta muerte en lo que va del mes de junio.

