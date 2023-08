Las cifras se dieron a conocer durante una importante entrega de fondos a productores que integran la Cooperativa Apícola Patagonia, que se concretó en el marco del “Programa Regional de Fortalecimiento para la Cadena Apícola” que se realizó hoy en las instalaciones del Parque Apícola de General Pico

De la misma formaron parte el subsecretario de Asuntos, Agrarios Ricardo Baraldi, el director de Ganadería, Marcelo Lluch, el vice-intendente, Daniel López, el presidente de la Cooperativa Apícola Patagonia, Alberto Marchessi, el coordinador Apícola Nacional, Alexis Rodríguez, integrantes del Ministerio de la Producción y productores.

350 productores, 230 mil colmenas

En el acto de entrega, Baraldi resaltó que los aportes entregados con fondos destinados de Nación para integrantes de la Cooperativa “fueron gestionados a través de la SADA (Sociedad Argentina de Apicultores). Son 30 millones de pesos, que se distribuirán entre 35 productores para la compra de insumos, materiales y reforzar la alimentación de las colmenas”.

Consideró que se trata de un “un impulso muy importante, ya que la cadena apícola es un eslabón fundamental en la cadena productiva de en nuestra Provincia, no solo por la mano de obra que genera directa e indirectamente, sino también por el aporte económico que brinda”

Detalló que en La Pampa “tenemos aproximadamente unos 350 productores apícolas registrados en el RE.NA.PA, que cuentan con unas 230 mil colmenas, de las cuales en la última zafra se extrajeron más de 7 mil toneladas, lo que hace un aproximado de 22 mil tambores exportados. Por eso la decisión del Gobierno provincial de mantener líneas crediticias y ayudas para lograr mantener la muy buena producción que se da en nuestra Provincia”.

Este fin de semana, Expo Apícola

Por su parte Lluch sostuvo que “la producción de miel es importante y queda demostrada cada vez que se realiza una actividad, como la Expo Apícola, que este fin de semana se desarrolla en la localidad de Doblas. Con las asociaciones que tienen personería jurídica venimos trabajando con los cursos de iniciación, porque entendemos que es una herramienta de desarrollo para las nuevas generaciones de productores, y también venimos trabajando en la habilitación de salas de extracción y fraccionamiento. Es un sector que no ha sido ajeno a las condiciones climáticas que se dieron y en base a esto, se vienen haciendo aportes para la alimentación de las colmenas, y esto nos permite continuar trabajando en forma conjunta”

Seguía y asistencia del Estado pampeano

Finalmente, Marchesi remarcó las dificultades a partir de la sequía donde “hubo productores que lamentablemente no han logrado prácticamente nada en esta zafra, si bien hubo zonas específicas donde se produjo mejor. Hoy el precio no es el mejor, y los costos vienen siendo alto, fundamentalmente el azúcar, que es un insumo fundamental en la alimentación de las colmenas”.

“Estamos agradecidos por este aporte, que nos viene bárbaro, y nos permite asistir a 35 productores. Hubo aportes de fortalecimiento de la cadena apícola, y hubo una importante cantidad de aportes que van destinados a la alimentación de colmenas”, concluyó.

TÍTULOS EN INFOHUELLA: