Formaron parte, además, las banderas de ceremonia de establecimientos educativos locales – Epet N° 8, Escuela N° 9 Y JIN 21- , el Ejército Argentino, Policía de La Pampa y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas.

La Banda Militar “Capitán Tocagni”, junto a los presentes, entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino y, seguidamente, autoridades realizaron descubrimiento de placas y la colocación de ofrendas florales en el busto del General José de San Martín, ubicado en la avenida homónima.

La ceremonia contó con la presencia del intendente de Telén, Saúl Echeveste, el ministro de Educación, Pablo Maccione; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el diputado provincial Martín Ardohain, concejales locales y Juez de Paz.

En su discurso, Saúl Echeveste mencionó a José de San Martín como el libertador de la patria grande, junto a Simón Bolívar. El jefe comunal se interrogó cuál sería la mejor forma de agradecerle, de seguir aportando a la causa que abrazó.

“Seguimos teniendo patria, pese a que la misma ha estado en peligro. ¿Qué hemos hechos o qué vamos a seguir haciendo para tener patria? Nadie de los presentes hoy aquí ignora lo que acaba de pasar con las PASO. Mi rol político me plantea… ¿Estaremos a la altura de hacer lo que la ciudadanía quiere?”

En otro tramo de su discurso, Echeveste puntualizó que no ya que “mirar para el costado y no hacerme el distraído diciendo que está todo bien, cuando no lo está”.

“El pueblo nos está pidiendo a quienes tenemos responsabilidad política que demos soluciones con hechos reales. Yo estoy convencido que el pueblo no quiere volver a ser colonia, entregando nuestro símbolo como lo es tener una moneda de curso natural”, dijo.

En un llamado a las fuerzas políticas, sentenció que “quienes provenimos de partidos populares, como el peronismo y radicalismo somos lo que siempre hemos podido canalizar las demandas de las mayorías”. “El día es hoy y la hora es ya”, finalizó.

El ministro de Educación, Pablo Maccione, trazó un recorrido de la obra que dejó el General José de San Martín y destacó que la fecha invita a reflexionar ya que las acciones que llevó a cabo hicieron alcanzar la independencia nacional. “Fue un hombre de Estado. Gobernador de Cuyo. Trabajó para terminar con la servidumbre que pagaban los pueblos originarios”.

En dirección a lo expresado con anterioridad por Echeveste, el ministro de Educación también se refirió a la actualidad del país, pos PASO, haciendo hincapié en la importancia del rol del Estado.

“En estos momentos difíciles. Sabemos todos que nos estamos bien. En momentos con debates, tenemos que hacer un profundo análisis de la Nación argentina, de ser soberana. El compromiso que tenemos que poner a 40 años de la democracia es encontrar una salida y defender la soberanía nacional”, sostuvo.

Fotos: Gentileza Fotos LAU

