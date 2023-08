“Soy un agradecido de mis inicios en La Quinta. También agradecido cuando hice inferiores en Telén, donde llegué a jugar en reserva del Depo y hacer un buen campeonato con 5ta división. La verdad que Telén me ayudó muchísimo, ya que conocí muchísimas cosas buenas”, contó Thomás a InfoHuella.

Ahora está en España, cumpliendo un sueño que tiene sus raíces en el oeste pampeano.

-¿Te fuiste a estudiar a Santa Rosa para seguir jugando al fútbol?

-Hasta principios del 2022 viví en Victorica, después, en febrero de ese mismo año, por temas futbolísticos me vine a una pensión del Club Deportivo Mac Allister que se encuentra en Santa Rosa. Estoy yendo al colegio Santa María de Las Pampas, donde curso a 5to año. Tengo un sueño, que es ser jugador profesional, que gracias a los profes que me están ayudando día tras día, estoy luchando por ese objetivo. No sólo recibo una formación como futbolista, sino que también me ayudan a formarme como persona.

Mario Indelangelo, también victoriquense- vive en Santa Rosa-, me ayudó a formarme como arquero y me enseñó cosas que yo no sabía. Gracias al esfuerzo de mis viejos y familiares pude venir a esta gira por España con Mac Allister que se extenderá por diez días.

¡Estoy viviendo un sueño! Esta gira consiste en jugar, aprender, conocer nuevas cosas, conocer un país completamente distinto, una experiencia inolvidable. Hoy jugamos el primer partido y el calor, el cambio de hora no nos favoreció, pero pudimos sacar un resultado positivo.

Por último, el arquero victoriquense agradeció a quienes lo siguen y resaltó el apoyo familiar que recibe: “Quiero mandarle un saludo enorme a todo Victorica y amigos que me están apoyando y mandando mensajes positivos. También saludar a todos mis familiares, gracias a ellos, yo no podría haber venido acá. ¡Saludos y bendiciones para todos!”, finalizó.

