Marisa Serraino es de Victorica. Se define como una persona que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando. “Amo estudiar y me hace feliz hacerlo. En el año 93 me recibí de farmacéutica, en el 2007 de profesora de Ciencias de la Educación, realicé una especialización en formación docente, luego fue una diplomatura en gestión educativa, sinfín de cursos, seminarios, talleres”.

Es docente del Instituto de Formación Docente de Victorica. En diálogo con InfoHuella, cuenta que fue allí cuando recibió la invitación para la Licenciatura en Educación Intercultural.

“En el año 2020 llega una invitación al ITES - institución en la que llevo trabajando desde hace más de 20 años-, para inscribirse en varias licenciaturas entre la que estaba la de Educación Intercultural. Me anoté y al tiempo me respondieron que no había cupo, que me anotara en otras licenciaturas. Les expliqué que como ascendiente de un pueblo preexistente al Estado Nacional como lo es el pueblo rankül no me interesaba otra licenciatura. Tiempo después, ya en el 2021 me llegó el link para hacer efectiva mi inscripción. Una carrera virtual con muchas exigencias pero que me encantó”.

Marisa es hermana del lonko Nazareno Serraino – quien falleció en pandemia-. Pensó en dejar de cursar la Licenciatura, pero al tiempo retomó fuerzas.

“Estuve a punto de dejar cuando mi hermano se enfermó de COVID, pero hubieron señales que me indicaron que no podía ni debía dejar. Ayer tuve el placer de hablar frente a las autoridades de la Universidad y agradecer por esta Licenciatura que no solo abrió cabezas en el sentido de que amplió nuestra mirada y nuestros horizontes en cuanto a educación intercultural, sino que también en lo particular me animó a proponer en el ITES (Victorica) trabajar la interculturalidad. En esto quiero decir que nada se puede hacer desde la individualidad, por eso debo agradecer a Laura Tello - rectora del ITES - que siempre me habilita espacios y a mis compañeras de equipo: la licenciada en Ciencias de la Educación Dalila Sierra y la profesora en Ciencias de la Educación Soledad Gatica. Con ellas realizamos dos capacitaciones sobre cómo abordar en el aula la historia y la cultura del pueblo rankül y actualmente con Dalila estamos trabajando con fortalecimiento institucional justamente de Educación Intercultural en sala de 5 y 1er grado, en las escuelas de Victorica.

LA TESINA

El tema del trabajo final o tesina (no es una tesis porque la extensión en páginas es de una tesina) fue investigar de qué manera se aborda la perspectiva intercultural en los diseños curriculares para la formación docente Inicial en los profesorados de Educación Primaria en Buenos Aires, salta, Santa Fe y La Pampa.

“La investigación debía ser grupal – cuenta Marisa-, porque en el área de las Ciencias Sociales como en las otras áreas la investigación se construye en equipo. El equipo lo conformamos cuatro personas, una por cada una de las provincias antes mencionadas”.

“En nuestra investigación – agregó - observamos vacancias respecto al término interculturalidad. Sin embargo, en estos diseños se habla de docentes formadores de cultura, de atender a la diversidad cultural, hablan de culturas, de pluriculturalidad, de atender a contextos locales y regionales. Es justamente en estas expresiones que se puede abordar y trabajar la interculturalidad".

El aporte de esta investigación es mostrar desde qué lugar se puede fundamentar la transversalidad de la interculturalidad, cuando la letra o lo prescripto no lo hace tan explícito.

“Fue un trabajo comparativo, tomamos la formación docente porque es justamente aquí donde se deben formar futuros docentes y docentes en ejercicio con perspectiva intercultural. Hablar de perspectiva Intercultural es más amplio que decir Educación Intercultural, ya que esta mirada es crítica del modelo normalista y colonialista de la formación Argentina y de la construcción de lo considerado "común", crítica de las miradas racistas, discriminadoras, xenofóbicas del otro y apunta a la construcción de un ‘nosotros’”.

Marisa sostuvo a InfoHuella que “en suma, ésta mirada piensa la interculturalidad como forma de vida, como forma de comportarnos”.

EN LAS VENAS

La docente y estudiante Marisa Serraino expuso su investigación en la Universidad Pedagógica Nacional con un Makuñ (poncho raquel) elaborado por la artesana victoriquense Liliana Cabral. En su trayecto formativo académico la interculturalidad es una apuesta para abrir la comunidad indígena a la comunidad.

“La ascendencia rankül corre por mis venas. Soy una convencida que cualquier instancia de capacitación es importante y en este sentido la licenciatura en Educación Intercultural me posibilita trabajar con docentes, con no docentes y con mis hermanos ranqueles desde una mirada mucho más amplia y mucho más comprometida”.

“Vengo de una familia que siempre me incentivó a estudiar. Mi abuela Rosa, indígena, analfabeta, siempre me decía que estudiara para que nadie me vendiera gato por liebre. Mi madre terminó la escuela primaria en adultos. Siempre nos inculcó estudiar. Mi padre fue un gran lector y con mucha riqueza cultural. Por lo tanto, no hay edad para estudiar, y si sos docente, menos. Un docente debe formarse de manera continua y sembrar en los alumnos el interés por el mismo”.

“Desde el 2010 – continuó- siempre trato de hacer aportes a la Educación Intercultural, primero colaborando con mi hermano Nazareno, luego en mis lugares de trabajo y hoy ofreciendo mi colaboración incondicional a la modalidad de Educación Intercultural de la provincia. También abriendo nuestra comunidad indígena a la comunidad. De a poco vamos recibiendo escuelas y personas que quieran conocer un poco más de nuestra cultura.

ES PÚBLICA

Por último, Marisa Serraino subrayó que “la UNIPE - Universidad Pedagógica, es pública, gratuita y su formación es de calidad”.

“Ojalá nuestros jóvenes puedan seguir estudiando en universidades públicas y gratuitas”, finalizó.

