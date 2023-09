Luisina, la técnica de fútbol infantil que salió Campeona en General Pico

Se recibió de Profesora de Educación Física el día después de Argentina Campeón del Mundo. “Me encanta el fútbol, pero después del mundial, mucho más”, cuenta.

Mientras cursaba la secundaria, Luisina Cabrera integraba el equipo de básquet femenino de Cochicó. Ahora es parte del staff de técnicos y técnicas de fútbol infantil en el Complejo La Quinta, en Victorica. Desde marzo, está al frente de las categorías 2015 y 2016. Este domingo, participaron en el Torneo Chañarcito, que se llevó a cabo el viernes, sábado y domingo en General Pico.

Fue todo un desafío arrancar en fútbol, un deporte que me apasiona. Los primeros días, cuando Marcelo Mazzucchi me sumó a La Quinta, el profe Walter Picolomini me acompañó los primeros días para adaptarme a las categorías 2015 y 2016. Los niños primero veían como algo raro tener una mujer como directora técnica, pero se adaptaron rapidísimo. Primero me decían profa”, cuenta entre risas Luisina.

MUJERES

“Me pone muy contenta ver en las infancias que cada vez se sumen más niñas. Es lindo ver chicas y mujeres en el fútbol. Como técnica, también me gusta que haya mujeres entrenando equipos", expresó Luisina.

LA 2016

Dylan, Nicolás, Oscar, Lucca, Jeremías, Matheo, Gustavo, Valentino y el arquero Nehuen son parte de la categoría 2026 que se consagró Campeón en el Torneo Chañarcito. El equipo está integrado por victoriquenses y, además, cuentan con Matheo, que es de Huinca Renancó (Córdoba) y Gustavo, de La Humada.

“Los niños aman el fútbol, les encanta, lo hacen con una pasión que da gusto verlos disfrutar. También lo disfruta la familia, quien me acompaña desde el primer día. Hay mucha predisposición. La categoría 2015 no clasificó a las instancias finales, pero se quedaron a hacer el aguante”, sostuvo.

La categoría 2015 del Complejo La Quinta Victorica.

