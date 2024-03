Mariano Gervasoni llega para continuar la gestión de la directora Nerina Hecker al frente del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini. En su presentación el profesional enfatizó que "al asumir la Dirección de este Establecimiento, me encontré con un hospital muy ordenado desde el punto de vista administrativo y económico, con una estructura de jefatura que la voy a mantener y respetar tal como está. Encontrar un Hospital ordenado me facilita mucho el camino. De este modo comencé una nueva etapa en mi vida. Si bien hasta ahora me desarrollaba como médico asistencialista del hospital, atendiendo directamente a los pacientes y lo voy a seguir haciendo, ahora me toca enfrentar un desafío nuevo".

El ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera junto a Hecker y Gervasoni

En el mismo sentido agregó "si bien tengo muchas cosas para aprender estoy muy contento por esta oportunidad que me brinda el Gobierno provincial, me siento orgulloso de formar parte de esta gestión de Gobierno, que piensa y se esfuerza para ampliar prestaciones y trabaja para seguir garantizando derechos en materia de salud a cada habitante del extenso territorio provincial".

El ministro de Salud le entrega la Dirección a Mariano Gervasoni

REUNIÓN DE ZONA EN VICTORICA

Además, con más de 40 referentes zonales se realizó una reunión con el fin intercambiar conocimientos, trabajar problemáticas y establecer nuevas estrategias

Temas como implementación de la ley de Telemedicina, promoción de la salud, prevención de enfermedades crónicas, desarrollo de programas provinciales, robustecimiento de estrategias para la prevención de dengue, humanización de la atención, gestión administrativa fueron algunas de las temáticas que se desarrollaron.

El ministro de Salud, respecto a la importancia de reforzar el trabajo en equipo expresó a la Agencia Provincial de Noticias que "en tiempos de crisis como el que atraviesa nuestro país, el papel del hospital y de la gestión sanitaria cobra aún más relevancia. Es el momento de redoblar esfuerzos, de trabajar en equipo y de enfocar todos los recursos disponibles en la misión común de proteger y cuidar a la comunidad".

Reconocimiento

En el mismo sentido los subsecretarios coincidieron en la importancia de contar con una rectoría provincial que trabaja en pos de garantizar derechos en materia de salud. "En este esfuerzo de reforzar estrategias en materia de salud no estamos solos, contamos con el acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto una persona comprometida que destina los fondos, el tiempo y el trabajo necesario para fortalecer hospitales, centros de salud y programas de atención primaria. Además, gestiona para fomentar el entrenamiento y la formación continua de los equipos de Salud y la adquisición de tecnología de punta para mejorar la calidad de la atención".

A lo cual Zalabardo agregó que "en este contexto es importante mencionar que el lema que establece la OMS para este 2024 es "Mi Salud, Mi Derecho" y fue elegido para defender el derecho de todas y todos, sin importar el lugar de residencia, a tener acceso equitativo a los servicios de salud, esto es lo que entre todas y todos debemos cuidar".

Gestión sanitaria

La importancia de una gestión sanitaria robusta radica en su capacidad para coordinar recursos, optimizar procesos y garantizar la eficacia en la atención.

El fortalecimiento de la gestión sanitaria implica además de la adquisición de tecnologías de vanguardia o la capacitación del personal, una visión estratégica que responda a las necesidades específicas de la población zonal. Es un compromiso con la excelencia en la atención, con la mejora continua y con la adaptación a un entorno sanitario en constante cambio.

Telemedicina

La telemedicina emergió como uno de los temas centrales del día, en este sentido el ministro señaló: "Nosotros tenemos una provincia con una importante extensión territorial y baja densidad poblacional, esto obviamente hace que sea imposible tener profesionales especializados en cada punto. Hoy un médico clínico, esté donde esté, tiene el apoyo de todos los médicos especialistas y eso es gracias a la telemedicina. De esta manera ampliamos la capacidad resolutiva local. Acortamos distancias, recordemos que para que la medicina sea eficiente, debe ser oportuna".

