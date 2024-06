Día Mundial del Donante de Sangre: fecha para agradecer y concienciar

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con distintas enfermedades potencialmente graves puedan realizar tratamientos y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre.

Ana Paula Portalez, es hematóloga y hemoterapeuta y jefa del Servicio de Hemoterapia de la Provincia de La Pampa y destacó a la Agencia Provincial de Noticias el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Donante de Sangre.

"En esta fecha especial, agradecemos a aquellos donantes que asistieron y asisten a los distintos centros de la Provincia. Ellos entienden la importancia que tienen el Día Internacional del Donante de Sangre, por ese motivo desde nuestro lugar buscamos agradecerles y seguir generando conciencia en la comunidad, ya que es el objetivo principal de la fecha. No debemos olvidarnos que siempre está vigente la necesidad de donar, no es que donamos una vez y después nos olvidamos. Debemos ser donantes habituales. Por lo menos una vez al año deberíamos donar sangre. Recordemos que ni la sangre ni sus componentes pueden fabricarse, por lo que la obtenemos de la acción, la voluntad y el amor de las personas que un acto de empatía ayudan a alguien que no conocen y se encuentra en situación de paciente”, remarcó.

El acto de donar sangre

La profesional destacó que, el acto de donar, es “un método simple, al cual no se le debe temer. No hay que tener miedo a donar sangre, tampoco aconsejo el decir a que hace bien donar sangre, porque no es para nuestro beneficio, se trata de una acción propia en la que el interés y la empatía están puesto en otra persona. Lo más recomendable es que si una persona tiene un buen estado de salud venga a donar sangre, nosotros lo vamos a cuidar y vamos a tomar los recaudos necesarios para que la práctica se desarrolle dentro de los parámetros establecidos”, sostuvo.

La especialista en hematología, explicó “mediante un entrevista previa a la extracción se evalúa si el donante se encuentra en condiciones. El objetivo del intercambio de información es asegurarnos de que el paciente reciba la sangre, reciba sangre segura”, manifestó.

Solidaridad

"El pampeano es muy solidario, es una apreciación que tenemos porque cada vez que necesitamos sangre la gente responde” siguió. Sobre el funcionamiento del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, dijo que “cuando la persona dona sangre, obtenemos concentrado de glóbulos rojos, plasma, crioprecipitados y plaquetas. Se separan los componentes y se prepara para transfundir. Decimos que cuando una persona dona, salva hasta cuatro vidas por estos componentes que separamos. Nosotros trabajamos para mantener un stock en el Banco de Sangre que no nos exceda, porque también estaría mal tener demasiado, ni tampoco que nos falte. Siempre debemos trabajar con cierto equilibrio ya que la sangre extraída tiene una fecha de vencimiento”, continuó.

“Para mantener el stock se debe mantener un flujo continuo de donantes y no que vengan todos juntos a donar, esa es una acción que controlamos nosotros con un trabajo diario, en la que verificamos que componentes nos pueden faltar y en base a esa información solicitamos donaciones de distintos grupos y factores. Por supuesto que si se necesita atender a mucha cantidad de gente tenemos las herramientas necesarias para solicitar a la comunidad que se acerque a donar. Por suerte hoy a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación, cuando hacemos pedidos de donantes siempre se ha colaborado, yo siempre destaco que el pampeano es muy solidario, es una apreciación que tenemos porque cada vez que salimos a pedir la gente responde. También sabemos que tiene que ver con el trabajo que hacemos en el Banco de Sangre, siempre cuidamos al donante, y esa persona además de volver, le comenta a sus cercanos y vuelve con alguien más. Todos somos parte de un Sistema de Salud Pública que nos cuida a todas y todos” señaló.

Potenciales donantes

La jefa del Servicio de Hemoterapia informó las condiciones que deben mantener las personas para ser donantes. “Son todas aquellas personas mayores de 18 años que posean buen estado de salud, por más que tomen medicamentos habituales para diabetes, presión arterial, hipotiroidismo, o analgésicos, pueden venir a donar sangre igual. Muchas veces las dudas radican en personas medicadas. Debe haber pasado un año desde que nos hicimos tatuajes, perforaciones por aros o grandes cirugías. Nos pueden llamar al 02954-383700 que es el teléfono del Hospital René Favaloro y pedir hablar con el Banco de Sangre o acercarse personalmente que serán informados”, concluyó.