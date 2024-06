Había docentes de Telén y Victorica. La convocatoria fue abierta. Pasadas las 18 horas, se reunieron en la plaza central de Victorica, y luego se dirigieron a la sede de Utelpa, ubicada sobre calle 16, a unas pocas cuadras.

Cuando llegaron, fueron recibidos por la secretaria general, Cristina Collado quien, además de ponerle el sello al petitorio y la inscripción de recibido, dialogó con los manifestantes largo y tendido: unas dos horas reloj.

Aquí el texto completo del petitorio acercado a Utelpa.

Los docentes de la zona, cansados del accionar del gremio, que dice representarnos, UtelPa, decidimos decir BASTA, ¡BASTA AL MANOSEO DOCENTE!

No nos sentimos representados, escuchados, ni respetados y esa sensación se incrementó con la suspensión del paro programado para hoy, lunes 10 de junio.

Las seccionales consultaron, los docentes de cada escuela se manifestaron, si no se acordaba lo que se solicitaba, el mandato era claro, PARO PROVINCIAL.

Sabemos que la apertura de la paritaria implica el levantamiento de dicho paro, pero entendemos que esto fue una jugada del gobierno provincial. La patronal juega con los tiempos de la paritaria y el gremio se lo permite. ¿Por qué no se reabrió la paritaria hoy? ¿Por qué debemos esperar hasta el día 19?, sabiendo que los tiempos, no permitirán que el supuesto aumento sea cargado en los recibos de sueldo

La situación de los docentes pampeanos, data de tiempo atrás, no es algo que surgió en los últimos meses, nuestro reclamo tiene tiempo, nuestro silencio también, por eso que no nos acusen de no tener empatía, de no pensar en el otro, de solo mirar nuestro ombligo. Estamos cansados, por eso alzamos nuestras voces, por eso marchamos hoy. ¡QUEREMOS SER ESCUCHADOS!

Es por ello que exigimos una serie de medidas concretas para mejorar nuestra situación:

Apertura inmediata de la paritaria: Demandamos que se reabra la paritaria de manera inmediata y se establezcan negociaciones transparentes y efectivas para abordar nuestras demandas salariales y laborales.

Ajuste del nomenclador de horas trabajadas: Exigimos una revisión del nomenclador para que nuestro salario se ajuste adecuadamente a las horas reales de trabajo, incluyendo las horas extras y el trabajo en modalidades especiales como jornada extendida.

Cuota gremial por agente: Solicitamos que los descuentos de la cuota gremial se realicen de forma equitativa por agente y no por cargo, garantizando así una distribución justa de los costos asociados a la representación sindical.

Ampliación de la oferta de capacitaciones: Demandamos que Red Pam amplíe la oferta de capacitaciones y permita una mayor libertad de elección para los docentes, garantizando así una formación continua y de calidad.

Incorporación de un ítem de traslado en el salario docente: Consideramos fundamental que se reconozca y compense económicamente el costo que implica el traslado de los docentes que deben viajar entre localidades para cumplir con su trabajo.

Reforzar los recursos y equipos técnicos: Exigimos que se destinen recursos suficientes para garantizar una verdadera inclusión educativa, incluyendo la provisión de equipos técnicos y tecnológicos adecuados.

Modulación de actividades para evitar sobrecarga laboral: Solicitamos que se establezcan mecanismos para modular las actividades durante el año escolar, evitando así la sobrecarga de trabajo y garantizando un ambiente laboral saludable para los docentes.

Recomposición salarial acorde a la realidad económica: Demandamos una recomposición salarial que tenga en cuenta la realidad económica del país y la inflación, garantizando así que nuestros salarios no queden rezagados y podamos hacer frente a nuestras necesidades básicas.

Nosotros, los docentes, somos conscientes de la realidad socioeconómica del país, pero eso no significa que debamos aceptar pasivamente condiciones que nos perjudican.

Exigimos a UtelPa que nos represente de manera efectiva y transparente. No nos conformaremos con ser ignorados o manipulados. Nuestro grito es claro: ¡BASTA AL MANOSEO DOCENTE! ¡QUEREMOS SER ESCUCHADOS!

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: