Shadira, la tenista victoriquense que se prepara para competencias internacionales

Shadira, estudiante del Colegio Félix Romero, inició su andanza en el tenis justo al terminar la pandemia. Motivada por el deseo de mantenerse activa tras largos meses de confinamiento, decidió adentrarse en el deporte que había comenzado a habilitarse. Sin tener experiencia previa con la raqueta o la pelota de tenis, se presentó en Tie Break 08 (en Victorica), donde fue recibida calurosamente por el profesor Jorge Rocca y su familia. Su primera entrenadora fue Antonieta. Su entusiasmo y talento innato no pasaron desapercibidos; Jorge, al notar su capacidad para coordinarse con la pelota, la invitó a participar en torneos provinciales de la categoría sub 14.

El desempeño de Shadira en su primer año fue sobresaliente. Ganó la categoría sub 14 y, además, compitió en torneos sub 16 mixtos, logrando múltiples victorias. Su éxito no se detuvo allí; también participó en categorías superiores como 4ta y 3ra con adultos, ascendiendo a nivel nacional y ganando partidos importantes tanto en singles como en dobles.

El entrenamiento de Shadira incluye una hora de gimnasio por la mañana y tres horas de tenis por la tarde, bajo la supervisión de los profesores Jorge y Enzo Rocca. Sus compañeros de entrenamiento, Matías Mendiara y Nico Ramírez (ambos compiten en sub-16), la acompañan en cada viaje a competiciones provinciales y nacionales. Este esfuerzo colectivo y constante los ha llevado a competir en los torneos de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), un reconocimiento significativo en su carrera, ya que representará a Victorica, el Oeste, La Pampa, Argentina y Sudamérica en giras internacionales.

“Es una instancia donde voy a estar jugando los mejores de América, se hacen giras internacionales representando a Sudamérica. Lograr competir en esta instancia ya es un sueño para mí y un reconocimiento a todo el esfuerzo que hago junto a mi familia, mis entrenadores y compañeros, ya que vamos a competir casi todos los fines de semana y es todo a pulmón”, expresó Shadira en diálogo con InfoHuella.

La deportista victoriquense no solo está motivada por su dedicación y el apoyo de su entorno, sino también por sus referentes en el tenis. Su admiración por Juan Martín Del Potro la inspira a no rendirse jamás, emulando la tenacidad y la garra que el gran tenista argentino mostró en cada partido. Actualmente, sigue de cerca a Aryna Sabalenka, cuya pasión y disfrute por el juego también le sirven de inspiración.

Con una trayectoria que apenas comienza y un futuro prometedor, Shadira Solange Lucero es una joven atleta que con 15 años empezó a dejar una huella en el tenis victoriquense.

