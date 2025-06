El problema no es sólo económico. Es moral y estructural. La desigualdad no se reduce solo a ingresos: es el acceso desigual a derechos básicos, a educación, salud, vivienda y, sobre todo, a justicia.

No busco héroes ni soluciones mágicas. No se trata de cambiar nombres, sino de romper con un sistema que ha demostrado ser incapaz de construir una Argentina justa. La reforma debe ser profunda, integral y dolorosa. La política debe volver a estar al servicio del pueblo, no de sí misma.

Este pensamiento no es un grito desesperado, sino una afirmación consciente: es inaceptable la normalización de la injusticia. No nos resignemos a ver cómo la esperanza se transforma en cinismo, cómo la juventud emigra, cómo el trabajo digno se convierte en un privilegio. No estemos dispuestos a callar mientras se vacía la democracia de sentido.

Es hora de asumir que el problema es político, y que la salida también lo será. No hay democracia real sin justicia. Y no hay justicia posible mientras el poder siga siendo un privilegio en lugar de una responsabilidad.

(*) Alexandro Poggi (31) nació en Victorica, La Pampa. Reside desde hace 12 años en Córdoba, donde vive y trabaja. Es Licenciado en Artes Visuales y actualmente cursa el posgrado EPAC (Especialización en Producción Artística Contemporánea) en la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde hace cuatro años forma parte del colectivo Andamio Estudio, un espacio que aloja talleres de artistas, donde gestiona diversos proyectos editoriales propios y de otrxs artistas. Además, está a cargo de la sala "Experimento Cosa", un espacio expositivo en el que se han realizado múltiples exposiciones y activaciones artísticas.

Es también creador de VERMÚ Feria Gráfica, un espacio de circulación de arte impreso que actualmente se encuentra organizando su 12.ª edición.

Foto de portada: Por Ezequiel Luque, Fernando Bordón e Iván Brailovsky para La Tinta.