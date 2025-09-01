Magia Multilingüe: Cómo usar Transcripciones para Romper la Barrera del Idioma en tu Contenido

InfoHuellaZonales29 de agosto de 2025
Funcionarios, intendenta, exintendente, concejales, vecinos y vecinas de Telén se reunieron en el Concejo Deliberante y sancionaron, con fuerza de ordenanza, el rechazo al proyecto con el que el gobernador Ziliotto propone ceder ejido municipal de Telén a la vecina localidad de Victorica.
30 de agosto de 2025
En el marco del acto por el 139° Aniversario de la Policía de La Pampa, el subcomisario Facundo Sebastián Chamorro Ringelmann recibió una mención de honor en manos de la niña victoriquense por su destacada intervención en un operativo de búsqueda realizado el 10 de noviembre del año pasado.
Por: Cristian Javier Acuña
31 de agosto de 2025
Cientos de policías lloraron el pasado martes al policía pampeano que se quitó la vida. Los presos del Pabellón le escribieron una emotiva carta para despedirlo. Se llamaba Leandro, tenía 42 años. Su padre lo describió como un pibe íntegramente sano.
31 de agosto de 2025
Este domingo alrededor de las 14:30 horas se produjo un trágico vuelco en la Ruta Provincial 10, a la altura del kilómetro 308, cerca del puente del Río Salado. Una mujer que viajaba desde Tierra del Fuego a Mendoza, murió en el lugar.
01 de septiembre de 2025
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmó la condena al presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez ya apeló para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisen la sentencia.