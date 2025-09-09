Caso de grooming en La Pampa: imputan a un hombre de Santa Fe por contactar a una niña

El Ministerio Público de La Pampa firmó convenio con la Justicia de Neuquén
Se trata de un convenio de cooperación en materia técnico-forense e intercambio de datos de los bancos genéticos de ambas jurisdicciones.
Tras un trabajo conjunto entre las justicias y policías de La Pampa y Santa Fe, se realizó un allanamiento en una localidad santafesina donde se detuvo e imputó a un hombre mayor de edad acusado de grooming.
En el día de hoy se llevó adelante un procedimiento en el marco de una causa por grooming, en una acción coordinada entre la Justicia y la Policía de La Pampa y la Justicia y la Policía de Santa Fe.
El operativo incluyó un allanamiento en una localidad santafesina, donde se procedió a identificar al presunto agresor y se secuestraron diversos bienes informáticos, considerados claves para avanzar en la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del subcomisario Carlos Otroskis, del área de Trata de Personas de la Policía de La Pampa, junto a personal de la fuerza santafesina.
La denuncia había sido realizada en Santa Rosa en mayo de 2025. Un hombre, que se hacía pasar por un menor de edad, contactó a una niña de la capital pampeana a través de TikTok y, con el correr de los días, continuó el intercambio a través de WhatsApp .
La investigación estuvo a cargo del fiscal Walter Martos, de la Fiscalía de Género del Ministerio Público Fiscal de La Pampa , quien confirmó que “Hoy se hicieron actuaciones policiales y judiciales coordinadas entre La Pampa y Santa Fe y este hombre quedó imputado”.
¿Qué es el grooming?
El grooming es un delito que consiste en que una persona adulta contacte a un niño, niña o adolescente a través de internet, con el fin de ganarse su confianza y luego ejercer algún tipo de abuso, ya sea sexual, psicológico o de otra índole.
¿Cómo prevenir el grooming?
* Dialogar con chicos y chicas sobre los riesgos en internet.
* Acompañar el uso de dispositivos y redes sociales.
* Configurar la privacidad de cuentas y juegos en línea.
* Fomentar la confianza para que puedan contar si alguien los incomoda.
* Denunciar inmediatamente: en Argentina, el grooming es un delito.
