Doble homicidio de Epifanio y Torrent: el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público vuelve a ser clave

El fiscal general Guillermo Sancho (foto de portada) confirmó que, en la última audiencia del caso por el doble homicidio de Luis Epifanio y Graciela Torrent –ocurrido en 2013 en Santa Rosa–, se incorporó nuevo material biológico del imputado Alejandro Sarandón . Dicho material fue nuevamente cotejado por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público y dio positivo en relación con el perfil genético obtenido en la escena del crimen.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.31.38 PM

“Ese cotejo vuelve a ratificar la coincidencia entre las muestras biológicas halladas en el lugar de los hechos y el imputado” , explicó Sancho. Entre las evidencias que consolidan la acusación se encuentran una colilla de cigarrillo y un celular secuestrados en la vivienda de la pareja asesinada.
Además, la semana pasada se realizó una cámara Gesell, en la que un testigo reiteró ante profesionales lo que ya había declarado previamente en Fiscalía, reforzando la hipótesis de la acusación.

Revisión de las pruebas de 2013
El fiscal Sancho también adelantó que se fijaron cuatro audiencias específicas para reacondicionar todos los elementos secuestrados durante el procedimiento de 2013. “En ese momento no existía un protocolo claro de cadena de custodia. Ahora lo que se hará es volver a identificar y reacondicionar todas esas pruebas”, señaló el fiscal.
A partir de este trabajo, el Ministerio Público Fiscal evaluará si es necesario ordenar nuevas pericias y, de no ser así, “ya estaríamos en condiciones de formular la acusación formal”, agregó.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.38.17 PM (1)
La causa se reactivó luego de más de una década gracias a un hallazgo del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Cecilia Bobillo

Un laboratorio decisivo
El avance de la investigación ha sido posible gracias al trabajo del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público de La Pampa , que permitió, tras años de estancamiento, identificar la correspondencia genética con Sarandón.
Cabe destacar que la causa se reactivó luego de más de una década gracias a un hallazgo del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Cecilia Bobillo . En una tarea de rutina se detectó un “ match positivo” entre Sarandón –cuyo perfil genético estaba en el registro de ADN de individuos condenados por delitos sexuales– y el perfil detectado en una colilla de cigarrillo y un celular encontrados en la escena del crimen del matrimonio Epifanio, asesinado en 2013.

El cotejo y la actualización de la base de datos fueron los que reabrieron la causa y posibilitaron la formalización del imputado


Actualmente, Alejandro Sarandón cumple una condena de 20 años de prisión por delitos sexuales. En esta causa enfrenta cargos por robo agravado por el uso de arma, en concurso real con doble homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, y por haber sido cometido para facilitar y consumar otro delito y lograr su impunidad.

La jueza María Elena Gregoire le dictó prisión preventiva hasta la finalización del proceso.

