Escuela de Mendoza: una alumna con un arma se atrincheró en un aula

Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.

Nacionales10 de septiembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
mzaescc

La adolescente, alumna de segundo año del secundario, es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis. La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

Luego del mediodía, y tras permanecer unas cinco horas atrincherada, entregó el arma. No hubo heridos. 

Fuente: Los Andes

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

deportesJuegos Deportivos Pampeanos Sub 14: una fiesta del deporte y la integración provincial
pampaportadaColores que transforman: La historia de la mujer detrás de Pampacryl
WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.16.13 PMCaso de grooming en La Pampa: imputan a un hombre de Santa Fe por contactar a una niña
WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.30.51 AM (1)El Ministerio Público de La Pampa firmó convenio con la Justicia de Neuquén
motosdewsEl Batayón Motero brindó una charla sobre seguridad vial a la EPET Nº 8 de Telén
donoscarddd🛒Mayorista y Minorista Don Oscar lanza un Súper Combo imperdible en Victorica y zona
senasagallEn La Humada: Senasa evaluó medidas de protección en predios de aves de traspatio
Te puede interesar
Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Green and Yellow Modern Grocery Discount Catalog Flyer (1080 x 1920 px) (4)

Tragedia en Pehuajó: tres fallecidos y una mujer grave en un triple choque

InfoHuella
Nacionales23 de agosto de 2025

En la mañana de este sábado se registró un triple choque en la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer en grave estado. El siniestro involucró a dos camiones y un auto, que producto del choque se incendiaron por completo.

adaddggg

Infobae de Oro: Hadad ganó el Martín Fierro en los primeros premios a portales web

InfoHuella
Nacionales12 de julio de 2025

Por primera vez en la historia, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) distinguió a los mejores del periodismo digital con los Martín Fierro de los Portales Web. La ceremonia se llevó a cabo este viernes en el salón principal de Goldcenter Eventos, que se vistió de gala para reconocer la excelencia en medios periodísticos online.

Lo más visto
motosdews

El Batayón Motero brindó una charla sobre seguridad vial a la EPET Nº 8 de Telén

InfoHuella
Zonales09 de septiembre de 2025

Este martes, la EPET Nº 8 de Telén recibió la visita del Batayón Motero de Santa Rosa —nombre que se escribe con “Y” para diferenciarse de un batallón militar—. La agrupación se presentó en el marco de un proyecto de la materia Marco Jurídico de 7º año de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria, a cargo de la profesora María Liz Figueroa Echeveste, y desarrolló una charla-debate sobre educación y seguridad vial.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día