Escuela de Mendoza: una alumna con un arma se atrincheró en un aula

La adolescente, alumna de segundo año del secundario, es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis. La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la menor fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

Describen a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

Luego del mediodía, y tras permanecer unas cinco horas atrincherada, entregó el arma. No hubo heridos.

Fuente: Los Andes

