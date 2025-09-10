Escuela de Mendoza: una alumna con un arma se atrincheró en un aula

InfoHuellaZonales09 de septiembre de 2025
Estas acciones sanitaria tienen el objetivo de prevenir el ingreso de enfermedades aviares a la región.
InfoHuellaPublicidad09 de septiembre de 2025
El comercio Don Oscar – Mayorista y Minorista de Victorica presentó - como cada semana - una propuesta que ya está lista para adquirir: un Súper Combo con más de 20 productos de primera necesidad por tan solo $25 mil pesos.
InfoHuellaZonales09 de septiembre de 2025
Este martes, la EPET Nº 8 de Telén recibió la visita del Batayón Motero de Santa Rosa —nombre que se escribe con “Y” para diferenciarse de un batallón militar—. La agrupación se presentó en el marco de un proyecto de la materia Marco Jurídico de 7º año de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria, a cargo de la profesora María Liz Figueroa Echeveste, y desarrolló una charla-debate sobre educación y seguridad vial.
InfoHuellaProvinciales09 de septiembre de 2025
Tras un trabajo conjunto entre las justicias y policías de La Pampa y Santa Fe, se realizó un allanamiento en una localidad santafesina donde se detuvo e imputó a un hombre mayor de edad acusado de grooming.
InfoHuellaNacionales10 de septiembre de 2025
Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros.