La Pampa: Diputados aprobó el llamado a licitación de El Medanito

El Gobierno de La Pampa celebró la aprobación legislativa, por amplia mayoría, que autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para la explotación del área petrolera El Medanito, ubicada en el departamento de Puelén.

Provinciales11 de septiembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
petroleo

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, fue respaldada mayoritariamente en la Cámara de Diputados y representa un paso clave para garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en la provincia.
Desde la Secretaría de Energía y Minería, su titular Matías Toso expresó: “Esta aprobación es el resultado de un proceso transparente, técnico y participativo. El Medanito representa el 34% de la producción petrolera pampeana y sostiene más de 350 empleos directos e indirectos. Era fundamental avanzar con tiempo para evitar una caída en la actividad ante el vencimiento del contrato actual en junio de 2026”.
El proyecto contempla la creación de un “data room” técnico, que integrará el pliego licitatorio,  para facilitar el acceso a la información por parte de las empresas interesadas, y establece que la definición de las regalías será potestad de la Legislatura.
“Ejecutaremos lo que los diputados definieron como sistema de regalías móviles, sea un 15% o un 20%. Lo importante es que la provincia mantenga el control estratégico sobre sus recursos”, agregó Toso.
El Gobierno destacó que este proceso fue diseñado con estándares de calidad institucional y que se incorporaron propuestas de la oposición para garantizar el consenso político.
“Hoy damos un paso firme hacia la transición energética de La Pampa”, concluyó el secretario.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

camaraddpTelén se opone juntando firmas: el proyecto de Zilioto de sacarle parte del ejido ya está en la Cámara
chanchooosEn La Pampa: Senasa detectó carne de jabalí positiva a triquinosis
WhatsApp Image 2025-09-11 at 8.55.03 AMLa Escuela Agrotécnica de Victorica presente en Congreso Patagónico de Educación Técnico Profesional
meledddfdEl capitán veto: Milei va contra la Ley de Financiamiento universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica
estafasssdsEn toda La Pampa: Alertan posibles maniobras de estafas invocando a organismo de Gobierno
mzaesccEscuela de Mendoza: una alumna con un arma se atrincheró en un aula
deportesJuegos Deportivos Pampeanos Sub 14: una fiesta del deporte y la integración provincial
pampaportadaColores que transforman: La historia de la mujer detrás de Pampacryl
Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.31.38 PM

Doble homicidio de Epifanio y Torrent: el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público vuelve a ser clave

InfoHuella
Provinciales11 de septiembre de 2025

El fiscal general Guillermo Sancho (foto de portada) confirmó que, en la última audiencia del caso por el doble homicidio de Luis Epifanio y Graciela Torrent –ocurrido en 2013 en Santa Rosa–, se incorporó nuevo material biológico del imputado Alejandro Sarandón . Dicho material fue nuevamente cotejado por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público y dio positivo en relación con el perfil genético obtenido en la escena del crimen.

estafasssds

En toda La Pampa: Alertan posibles maniobras de estafas invocando a organismo de Gobierno

InfoHuella
Provinciales10 de septiembre de 2025

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa dio a conocer que en las últimas horas se recibieron denuncias de ciudadanos de diferentes puntos del interior provincial, manifestando haber recibido llamados de personas que simulan pertenecer al personal de este organismo y sus dependencias solicitándoles que aguarden en línea y respondan unas preguntas sobre datos personales y de trabajo.

Lo más visto
estafasssds

En toda La Pampa: Alertan posibles maniobras de estafas invocando a organismo de Gobierno

InfoHuella
Provinciales10 de septiembre de 2025

La Secretaría de Energía y Minería de La Pampa dio a conocer que en las últimas horas se recibieron denuncias de ciudadanos de diferentes puntos del interior provincial, manifestando haber recibido llamados de personas que simulan pertenecer al personal de este organismo y sus dependencias solicitándoles que aguarden en línea y respondan unas preguntas sobre datos personales y de trabajo.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día