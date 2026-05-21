Limay Mahuida tendrá fibra óptica domiciliaria

La obra civil, que ya se encuentra en curso, garantizará una conexión mucho más estable y resistente a las inclemencias climáticas, lo que reducirá drásticamente los cortes de servicio que afectaban a la comunidad. Si bien la vinculación general de la localidad con el resto de la provincia se seguirá realizando a través de los sistemas de radioenlaces existentes, se espera una mejora en la velocidad, si bien el verdadero cambio radical estará en la estabilidad del servicio. Los detalles de la obra fueron presentados a la jefa comunal de Limay Mahuida, María Coria. Según señaló el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, a la Agencia Provincial de Noticias esta experiencia, la de tener un enlace de radio troncal y fibra óptica al hogar, "ya la realizamos en Puelches con buenos resultados. Los vecinos podrán acceder a un servicio de calidad a un costo accesible, a menos de la mitad de lo que costaría mensualmente una antena satelital, algo que, dada la situación nacional, realmente no es poco”.

Además, la obra servirá para mejorar la conectividad de todas las dependencias públicas de Limay Mahuida, como la escuela, la posta sanitaria y la comisaría. Con la incorporación de Limay Mahuida, serán 73 de las 80 localidades pampeanas las que contarán con redes de fibra óptica al hogar; un avance considerable si se tiene en cuenta que en 2019 solo había 20 con este tipo de tecnología domiciliaria.