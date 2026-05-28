En La Humada, alumnos plantan árboles para enfrentar el viento y cuidar el ambiente

Thiago, de quinto grado, plantó un pino que lleva su nombre.

Alumnos de la Escuela N° 88 de la localidad oesteña de La Humada, que concurren a quinto y sexto grado, participaron de una jornada de forestación en el marco de un proyecto que aborda problemáticas ambientales vinculadas al río Atuel y la realidad de La Pampa.

EJES AMBIENTALES

La iniciativa fue impulsada por el docente Martín Ninci, quien viene trabajando con los cursos distintos ejes ambientales. “En quinto venimos trabajando principalmente la problemática del río Atuel y en sexto aumentamos la complejidad abordando problemáticas de Argentina y Latinoamérica”, explicó en diálogo con InfoHuella.

Como actividad final y de transferencia entre ambos cursos, surgió la idea de plantar un árbol por cada alumno. Para concretarlo, Ninci se comunicó con el área de la Dirección de Recursos Naturales de Santa Rosa y presentó una nota explicando el proyecto y las dificultades ambientales que atraviesa La Humada.

DONACIÓN DE 34 PLANTAS

“Comenté la situación del pueblo, los fuertes vientos que corren prácticamente todos los días y la falta de árboles y sombra en una zona tan árida”, señaló.

(...) desde Recursos Naturales donaron unas 34 plantas, entre ellas pinos y acacias

El pedido tuvo una rápida respuesta y "desde Recursos Naturales donaron unas 34 plantas, entre ellas pinos y acacias". Gran parte de los ejemplares fueron plantados en el predio escolar junto a los alumnos, quienes incluso les pusieron nombres a los plantines.

Los y las alumnas de la Escuela de La Humada hicieron los carteles con sus nombres para las plantas.

La actividad tuvo un fuerte componente de compromiso comunitario. Los árboles que quedaron disponibles serán entregados a los alumnos para que los planten en las veredas de sus casas y se responsabilicen de su cuidado.

“Los chicos lo viven en carne propia. Te dicen que el viento les pega en la cara, que no pueden abrir los ojos. Entonces qué mejor que aportar un esfuerzo individual que se hace colectivo y que ellos mismos sean partícipes de esta iniciativa”, expresó el docente Martín Ninci.

La propuesta no solo buscó concientizar sobre el cuidado ambiental, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los estudiantes con su comunidad.