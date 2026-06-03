Más Néstor, menos Cristina: el PJ pampeano y las nuevas “canciones” del peronismo nacional

Por Norberto G. Asquini / Columnista en Infohuella

Más Néstor

Imagen creada con IA / Infohuella

Una de esas discusiones el PJ pampeano la tiene saldada. Es la cuestión del equilibrio fiscal. El periodista Marcelo Falak afirma que a pesar del desastre económico, a Milei hay que reconocerle una victoria: la de haber impuesto en el debate, incluso a nivel popular, la idea de que la Argentina de este tiempo no puede vivir sin equilibrio fiscal. “Ese punto nodal de la ’batalla cultural’ comienza ahora a hacer carne en el peronismo”, dice.

Y recuerda que en 2003 Néstor Kirchner ya había afirmado en su presidencia que el país necesita estabilidad, mejorar y no empeorar en materia de inflación, recaudar más que lo que gasta y no financiar agujeros presupuestarios con emisión monetaria. Ahora esas ideas son retomadas, por caso, por el llamado peronismo federal y son rescatadas, más cautelosamente, por Axel Kicillof y hasta por el camporismo. Por supuesto, esta concepción de Néstor Kirchner empezó a ceder en sus últimos años de mandato y se desmadró ya durante el cristinismo con el déficit imposible de frenar que generaba inflación.

Pero si de algo se enorgullece el peronismo pampeano ha sido de su manejo económico, planteando históricamente desde 1983 el equilibrio fiscal y la conformación de los fondos “anticíclicos” (llegó a tener cuatro acumulados), que hoy son bombardeados por el ajuste y el robo de recursos del gobierno libertario.

Esa idea central de los gobiernos del PJ, de estar ordenados cuando llega el desastre y la crisis, fue uno de los pilares de La Pampa peronista que gobierna desde hace 44 años y que el antiperonismo no le puede discutir.

Menos Cristina

La otra discusión es qué hacer con CFK. Si se quiere ganar, y gobernar, la unidad y los votos del kirchnerismo son necesarios, y en el conurbano vitales. Pero un proyecto a futuro también debe superar etapas y modalidades que llevaron a la derrota porque el electorado le dio la espalda, como es el caso de reivindicar el déficit fiscal y la emisión monetaria. Un replanteo que es necesario para volver a enamorar al tercio que define la votación.

Para algunos la reivindicación de la gestión cristinista es quedarse en un pasado que no es considerado por la sociedad actual (más allá de sus logros), para otros es una cuestión urgente a solucionar porque la presencia de la ex mandataria aviva internas y hunde nuevos liderazgos lo que repercute en lo electoral, y también son planteos a futuro porque condiciona las “nuevas canciones” necesarias para un proyecto de gobierno.

Su presencia genera ruido interno seguro. En la semana a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la detención domiciliaria, el próximo 10 de junio, desde el sector más cercano a la ex presidenta buscaron reinstalar el debate sobre la “proscripción” y presionar al resto del peronismo para que adopte una postura más confrontativa frente a la condena judicial.

¿Y en La Pampa? Hay una tendencia ya generalizada a que hay que buscar un nuevo proyecto. Aquellos sectores del PJ que en su momento apoyaron a CFK, sin contar La Cámpora, hoy se desmarcan. No tanto el vernismo que siempre mostró distancia hasta la sobreactuación (una línea también de mucho pragmatismo ya que cuando el contexto era malo para el kirchnerismo lo atacaba y cuando era favorable, como en 2019, se sumó a la foto). Podemos mencionar Convergencia, Identidad Peronista o el NEP que hacen su crítica a ese rumbo y plantean otro camino a futuro. Hasta el intendente de Santa Rosa, nacido de La Cámpora y que fue uno de sus principales dirigentes, el que llegó a dedicarle el triunfo a CFK, ahora se despegó totalmente de su figura y su sector.

El kirchnerismo sigue representado por La Cámpora, en retroceso desde hace un tiempo, y varias agrupaciones, muchas de los cuáles no están en el PJ. El domingo hicieron un encuentro en Santa Rosa para pedir por la situación de CFK, y ahí no hubo presencia de dirigentes del peronismo por fuera de ese núcleo duro.

La discusión que se está dando a nivel nacional también se charla, puertas adentro, en La Pampa. Más Néstor y menos Cristina parece ser la consigna, si bien todos los votos son necesarios para el PJ si en 2027 quiere seguir reteniendo el poder.