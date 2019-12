Ante Nación, Ziliotto destacó la provincia desendeudada que recibió de Verna

El gobierno resaltó en un comunicado que “La Pampa, producto del trabajo sostenido todos estos años, tiene una posición fiscal consolidada y de equilibrio, situación que le ha permitido mantener su autonomía tributaria”. Esto quedó manifestado en la reunión de los gobernadores.

Ziliotto ofreció acompañamiento político, ya que por tratarse, justamente, de una adenda a una norma que La Pampa no suscribió durante el gobierno de Carlos Verna, y fue una de las que se opusieron a sus términos, no correspondía que el mandatario actual la firmara al no encontrarse vigente en nuestro territorio.

“Es para celebrar el encuentro que se produjo porque demuestra una tendencia clara a los valores que corresponden al fortalecimiento del federalismo”, expresó Ziliotto.