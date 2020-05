Caso sospechoso en La Pampa: a las 23 horas Salud dará el resultado oficial

Durante una entrevista realizada en Crónica Anunciada, programa conducido por el periodista Juan Amorín, ratificó que en estos momentos “Portezuelo del Viento no es prioritario para La Pampa. Hoy estamos preocupados por la salud de los pampeanos”. “A mí en este coyuntura, cuando pase la pandemia, me van a juzgar por la cantidad de muertos y no por otra causa”, acentuó el gobernador.