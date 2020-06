Otra denuncia a policías oesteños: allanamiento sin testigos y con faltante de dinero

Luego de una denuncia de apremios ilegales que derivó en el traslado del comisario de la Departamental Telén Oscar Buri y la puesta en pasiva de cuatro suboficiales; le siguió una segunda denuncia de faltante de más medio millón de pesos, ahora, hay una tercera denuncia. En esta oportunidad, un productor sostiene que le hicieron el allanamiento porque les negó a los policías cazar en su predio. También, sostiene que le faltó mil dólares.

La denuncia fue presentada en la mañana del lunes ante la fiscala Alejandra Moyano. Los policías señalados están vinculados a las anteriores denuncias: Echegaray, Buri, Cabral y Rebechini.

El allanamiento tuvo lugar en el inicio de la pandemia en el campo Don Teodoro, que arrenda Darío Rubén Ippolito, denunciante y socio de la firma “Estancia La Ponderosa S.R.L.” El campo está ubicado sobre la Ruta provincial 14, a 10km de distancia del puesto caminero El Durazno.

En la denuncia, a la que tuvo acceso InfoHuella el productor rural Ippolito remarcó que los policías que hicieron el allanamiento sin testigos en su campo fueron: Rebichini, Buri, Echegaray, Correa, Cabral y Pacheco. Sostuvo que ingresaron en “una actitud de prepotencia y gritos que alteraron no sólo al puestero sino al hijo menor del mismo que estallaron en una crisis de llanto y que hasta el día de hoy padecen las secuelas de la violencia que expusieron los policías en lo que entiendo es una irrupción”.

“Por otra parte – continúa - arribaron al lugar sin ningún testigo hábil para el acto que diera fe de la actuación policial”

El denunciante subrayó que el accionar policial “tiene directa relación con la actividad ilícita de recaudación y caza clandestina en la que al menos un policía de la delegación (no se excluye a otros ni a una cadena de mando) se encuentra inmersa. Estos detalles los voy a verbalizar al momento de ser citado por la Fiscalía”. La causa del allanamiento, donde secuestraron, entre otros elementos 22 cabezas de ciervos, ya fue archivada.

ANTES DEL ALLANAMIENTO

“Casualmente – sostiene el denunciante -, unos meses antes del allanamiento, un policía de nombre Echegaray, me pide autorización para poder cazar dentro de mi predio, puesto que Echegaray caza en el campo de al lado, denominado “El Carbón”. El señor encargado de este predio, le dio permiso al policía para que pueda cazar allí. En función de esto, es que acude a mí para solicitar el mismo permiso, el cual le deniego por no estar el predio inscripto actualmente como coto de caza. A partir de allí, es que comienzo a sufrir varios amedrentamientos, tanto yo como González (encargado del campo), diciéndome que me “iban a allanar”. Este policía Echegaray siempre lo hacía en nombre del Comisario de Telén, Oscar Buri, con el consentimiento de Rebechini, Coordinador. Y quieren cazar allí porque cazan y comercializan la carne de los ciervos de la comisaria”.

Esta es la tercera denuncia que reciben los policías de Telén, El Durazno, Victorica y hasta el Coordinador zonal. Ahora, el denunciante pide investigar una comercialización ilegal: “existe una red de comercialización ilegal desde el seno de las más altas autoridades policiales del lugar que deberá ser investigado y sobre el cual aportaré, como dije, mayores datos, además de testigos que aportaran datos fehacientes”, manifestó Ippolito en la denuncia a la que accedió InfoHuella.

VINOS, DÓLARES Y CARNE

“No puedo antes dejar de subrayar que cual cuatreros los policías se repartieron unos kilos de carne supuestamente “secuestrada” de la heladera del pobre puestero que se llevaron a sus respectivas casas, además de las dos botellas de vino Catena Zapata malbec exclusiva de mi propiedad que se hallaban allí y que me fueron sustraídas por la comitiva policial”, figura en un tramo de la denuncia realizada por Ippolito en la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal.

Además, remarcó que “en un estuche secuestrado de mi propiedad, existían la suma de mil dolares estadounidenses en billetes de cien que siempre están allí por alguna emergencia que requiera disponer de fondos. Tres personas podrán atestiguar sobre la existencia del dinero en dicho lugar, pero como hasta el día de la fecha no me ha sido restituido ningún elemento personal desconozco si aún permanecen allí o también fueron sustraídos por la policía”.

EL ENCARGADO

En la denuncia, Darío Rubén Ippolito sostuvo que González, encargado del campo Don Teodoro, fue quien se llevó la peor parte. Estuvo detenido 12 horas y abandonado cuando recuperó la libertad. También recibió golpes en la comisaría Telén. “Lo dejaron incomunicado por más de 12 horas sin dar aviso autoridad alguna, sin proveerle agua ni comida, “tirado” en una suerte de calabozo como un delincuente, profiriéndole amenazas, insultos de todo tipo y calibre y hasta un empujón que lo lanzó al piso por parte de un oficial de tez oscura y pelo corto que él deberá identificar y que le produjo un hematoma leve en la zona cervical”.

La denuncia contra los policías es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito de abuso de autoridad, amenazas simples, hurto calamitoso, falsedad de instrumento público, y abandono de persona, todos ellos en calidad de autor y en grado consumado”. Por último, cabe destacar que la denuncia también fue realizada en Asesoría Letrada de Gobierno y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).