“Hoy la contención del virus depende de la responsabilidad social”, subrayó Ziliotto

El mandatario, que se encuentra en aislamiento preventivo por haber sido contacto de un contacto estrecho, afirmó que la “trazabilidad” implementada para conocer la movilidad del virus dentro del territorio “es una herramienta más para ver de qué manera podemos seguir siendo una burbuja en el medio del país”.

“Como dice nuestro equipo de Salud vivimos atajando los casos que nos ingresan de otros lugares, porque lamentablemente ese fue el origen de los contagios en La Pampa”, relató e indicó que por ese motivo el Gobierno trabaja en la obtención de la mayor cantidad de elementos que permitan bloquear la cadena de contagios.

En declaraciones a Radio Noticias subrayó que en la Provincia funciona el programa de trazabilidad y agregó que “hemos avanzado un poco más de lo que recomiendan los epidemiólogos y trabajamos con los contactos de los casos estrechos. Esto implica ir un poco más allá de la cadena de aislamiento, para acotar al mínimo posible la circulación viral”.

Advirtió que no todos hacen uso del sistema de trazabilidad y relató que hay comercios que son “esenciales” y no lo implementan. “Pareciera que como están exentos de volver a Fase 1 pueden relajarse y no pensar en el otro”.

Detalló que en la Provincia hay 2340 establecimientos que reciben gente y tienen registro. A la fecha se cuenta la trazabilidad de 198.990 pampeanos que han realizado 554.141 visitas a establecimientos. Con esta información es posible ubicar a quien pudiera ser contacto estrecho de un caso positivo.

“100% responsabilidad social”

“Podemos tener muchas herramientas para luchar contra la pandemia pero hoy por hoy la contención de la circulación viral es 100% responsabilidad social”, aseguró el gobernador.

Al respecto mencionó que “hay quienes plantean la necesidad de cerrar actividades económicas, pero esa alternativa se puede reemplazar con responsabilidad social”.

Dijo que tal como lo ha pedido la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva “solo se deben cumplir con cuatro cosas básicas, tapaboca, distanciamiento, limpieza de manos y no compartir bebidas”.

“Cuidar a los otros”

Si bien se encuentra aislado preventivamente, el mandatario informó que continúa en contacto por medios electrónicos y trabajando con sus equipos de gestión para “tratar de que haya la menor cantidad de posibilidades de cadenas de contagio”, y afirmó que si bien su aislamiento preventivo tomó estado público por su rol de gobernador “son muchos los pampeanos que están quedándose en sus casas para cuidar a los otros, eso es lo importante y lo que debemos valorar”.