Libro: InfoHuella entrevistó a Catalina De Elía, autora de Maten a Duarte

SIN GRIETA

Catalina trabaja en la Televisión Pública y en A24. En el ambiente periodístico, la llaman Cata. Ahora, luego de lanzar su libro, recibió elogios y ya tienen en sus manos Maten a Duarte un amplio sector político y periodístico, dejando por el piso eso de la grieta: el presidente de los argentinos Alberto Fernández y, como figura de la oposición, el reconocido actor Luis Brandoni; los periodistas Jorge Lanata y Horacio Verbitski; y medios como Página 12 y La Nación.

MATEN A DUARTE

El 9 de abril de 1953, Juan Duarte fue encontrado muerto en su dormitorio. Estaba arrodillado ante la cama, sobre su propia sangre. En su sien derecha, un agujero negro: la marca de su alejamiento definitivo de este mundo. A su lado, un revólver calibre 38 y, sobre la mesa, una carta de despedida –¿escrita por su propia voluntad?, ¿dictada por sus matadores?–, dirigida a su cuñado, el presidente Juan Domingo Perón. ¿Se había realmente suicidado este marginado de provincias que ocupó el centro del poder y llegó a la Casa Rosada? ¿Se mató por mano propia este bon vivant de pelo engominado y un bigote fino, que gozaba de la confianza del presidente de la Nación? ¿O fue precisamente su cuñado quien había ordenado matarlo? Las dos hipótesis tuvieron sus argumentos. Acusaciones de corrupción por un oscuro, podrido “negociado de las carnes”. Depresión y angustias del despoder tras la muerte de su hermana, Evita. Temores y sufrimientos por una sífilis causada por sus amoríos promiscuos y venales. En Maten a Duarte, Catalina De Elía descifra los enigmas que no respondieron ni la Justicia ni la historia argentina. Con una investigación formidable y un inestimable material probatorio–que en este libro sale a la luz por primera vez– consigue dar una versión mucho más certera sobre esa muerte y, al mismo tiempo, reconstruye la vida de una de las figuras más misteriosas del peronismo.

UNA PERIODISTA QUE RESPONDE

Desde InfoHuella, en un mail y con unas pocas preguntas, comprobamos que la periodista y escritora lleva a cuestas “la predisposición” ante todo, a la hora de dar una nota. Sin importar si atrás hay un medio inmenso o un diario digital del interior del país y del interior de La Pampa, un sábado y en cuestión de minutos, accedió a las preguntas.

-¿Qué te llevó a investigar una muerte que ocurrió hace unos 67 años?, consultó InfoHuella.

-Me interesé por la vida y la muerte de Juan Duarte desde el momento en el que miré la película “Ay Juancito” y me propuse investigar qué información existía sobre la causa judicial. El expediente no estaba archivado oficialmente y su nombre había sido “silenciado” por la historia oficial y el peronismo. Me pregunté por qué había tanto “olvido”, incomodidad y silencio con un personaje tan importante en la historia del peronismo.

-En la tapa no hay comillas pero, Maten a Duarte, ¿aparece como cita en el libro?, ¿alguien dio la orden de matar al hermano de Eva?

-Para saber si alguien dio la orden de asesinar al hermano de Evita hay que leer el libro. Pero puedo adelantar que parto de la hipótesis de que Juan Duarte no se suicidó.

Catalina accedió a las grabaciones de los testigos, que están en discos de pasta.

-Hay una asociación y un paralelismo con la muerte del fiscal Nisman. ¿Por qué?



-Salvando las grandes distancias, el paralelismo con el caso Nisman es inevitable. Ambos aparecieron muertos de un disparo en la cabeza en su casa y desde la escena del crimen hubo miles de versiones. Tanto Duarte como el fiscal Alberto Nisman tuvieron una relación cercana con el poder político que se quiebra repentinamente. Duarte estaba citado a declarar la mañana de su muerte en la casa de Gobierno por una investigación interna ordenada por Perón por supuesta corrupción. Nisman apareció muerto horas antes de tener que presentarse en el Congreso a explicar sus acusaciones contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las investigaciones sobre sus muertes están sospechadas, la carátula cambió de “suicidio” a “homicidio” según los vientos del poder de turno y el expediente fue utilizado políticamente.

-Cuando está el poder en el centro, ¿crees que la verdad en Argentina siempre va a estar diezmada, maniatada, ultrajada?

-Cuando hay casos críticos que rozan al poder la verdad judicial tiende a quedar lejos de la verdad real. Los actores intervienen sin franqueza y se cuelan por la ventana de los despachos judiciales los intereses del poder (político, económico, judicial).

-Teniendo en cuenta que Duarte era el hermano de Eva y el cuñado de Perón, ¿pensás que también puede tener similitudes con una muerte poco clara como la del hijo de Carlos Menem?

-El caso de Juan Duarte, como cuento en mi libro “Maten a Duarte”, tiene similitudes con muchas muertes del poder. Si la comparamos con la del hijo de Carlos Menem quizás el hilo conductor puede ser la palabra judicial creíble que nunca llega.

-El documental de Nisman en Netflix quedó en medio de la grieta. ¿Por qué crees que tu libro viene a romper con esa grieta?

-No cae en la “grieta” y las fracturas políticas porque simplemente lo que hice con mi libro fue rescatar un pedazo de nuestra historia que había sido “olvidado”. Es una investigación periodística con material inédito que se lee en clave de thriller policial.