“Es grato ver cómo crece Telén", dijo Ziliotto

El mandatario destacó que el Gobierno Nacional volverá a construir casas en La Pampa y aseguró que la Provincia continuará haciéndolo con recursos propios.

El gobernador encabezó la ceremonia de entrega de llaves junto al intendente Saúl Echeveste; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el titular del IPAV, Jorge Lezcano; y la secretaria de Coordinación Operativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso.

Ziliotto expresó su alegría por poder compartir con vecinos de Telén la entrega de viviendas y aseguró “ustedes son nuestra brújula para entender que tenemos que llegar con igualdad de oportunidades a todos los pampeanos, vivan donde vivan”.

“Es grato ver cómo crece Telén, lo ordenado que está, porque eso nos indica que los recursos que destinamos llegan al pueblo”, expresó y detalló que “ese es el proceso de descentralización que impulsamos y que implica confiar en los intendentes que son quienes están en la trinchera día a día y quienes conocen los problemas con detalle”.

Indicó que “entregar viviendas se enmarca en políticas de inclusión, de igualdad de oportunidades, de dignidad, de generación de ciudadanía”, y valoró que en La Pampa “nunca se dejaron de hacer viviendas. A pesar de la noche macrista hubo un gobernador, como fue Carlos Verna, que no permitió desde la ideología peronista que hubiera familias que tuvieran que esperar muchos años para tener su vivienda”.

Mencionó el lanzamiento del Plan Nacional de Viviendas del que participó ayer donde el Presidente anunció que “en Argentina, pero particularmente en la provincia de La Pampa, el gobierno nacional volverá a hacer viviendas”.

Aclaró que más allá del anuncio nacional “en La Pampa vamos a seguir construyendo viviendas con recursos propios, porque sabemos que es fuerte la demanda que se acumuló en cuatro años”.

Finalmente le pidió a los adjudicatarios responsabilidad con el cumplimento de las cuotas porque “hay muchos pampeanos esperando cumplir el sueño que ustedes ven cumplido hoy. Hagan el mayor esfuerzo, sean solidarios y ejerzan la responsabilidad social que en este caso les toca”.

“Sueño con un Telén pujante”

El intendente Echeveste aseguró que sigue soñando lo mismo que cuando asumió su primer mandato, “con un Telén pujante, que genere oportunidades y con una gestión que dé respuestas a toda aquella persona que nazca en Telén puedan desarrollar su vida aquí, y que quienes decidan irse de nuestro pueblo lo haga por una elección de vida y no porque nosotros no le generemos oportunidades”.

Recordó que cuando asumió 2015, “me topé con Macri y sus políticas neoliberales, pero por suerte para nosotros, Macri en La Pampa se topó con Carlos Verna y así pudimos hacer realidad nuestros sueños”, y señaló que el plan social Mi Casa surgió como respuesta “a la falta de inversión, empatía y justicia social de un gobierno insensible y centralista”.

Agradeció y destacó las políticas implementadas por el gobernador Sergio Ziliotto, porque “ponen énfasis en el crecimiento económico, generando un circuito perfecto entre la mano de obra local y el compre local”.

“Gobernador, muchas gracias por escucharme siempre, incluso desde el día en que me recibió siendo usted diputado nacional. Desde ahí a la fecha, siempre ha estado presente en cada iniciativa que quiere llevar adelante nuestro Telén”, concluyó.





“Se cumple nuestro mayor anhelo”

Erica Martinez, adjudicataria de una de las viviendas entregadas, dijo que la jornada era “muy especial para todos los tenelenses porque se cumple nuestro mayor anhelo, el de tener una vivienda digna para poder ver crecer mejor a nuestros hijos e hijas”.

Expresó su alegría personal y en nombre de quienes recibieron las llaves de sus viviendas agradeció a “quienes hicieron posible nuestro sueño”, y expresó el “compromiso que asumimos como ciudadanos responsables de pagar las cuotas de nuestras casas, para que la provincia pueda seguir construyendo viviendas para quienes la necesita.

Fotos: Julio Freites / APN.

