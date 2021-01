InfoHuella entrevistó al autor del libro sobre Alejandro “El Bocha” Sokol

“Alejandro Sokol. El Cazador” es un libro que va desde su debut en Sumo como bajista y luego baterista; pasando por su etapa mormona alejado de los excesos, Las Pelotas -la banda que lo marcó a fuego y que lideró por dos décadas-; hasta la creación de El Vuelto S.A., su último proyecto.

Isaac Castro es de Hurlingham: docente en Letras, estudió en la Universidad de Buenos Aires, es escritor y ejerce el oficio de periodista desde una perspectiva cultural. Luego de tres años de investigación y con más de 70 entrevistas, lanzó la biografía del ex Sumo.

“Frágil, bestial y al acecho, Alejandro Sokol fue un cazador que, en la selva de este mundo, tuvo que aprender a sobrevivir valiéndose de sí mismo, a la intemperie y en soledad, y debió ingeniárselas para mitigar el sufrimiento de andar en carne viva. Cantar así, desde el fondo de las entrañas como si respirar dependiera de ello, o bailar con los ojos cerrados poseído por un hechizo, se trató de una aventura cotidiana que supo conmover con la fuerza de un rayo” escribe Isaac en un fragmento de Alejandro Sokol. El Cazador.

El libro se lanzó en diciembre, de la mano de Sudestada, y cuenta con testimonios de: Andrea Prodan, Timmy MacKern, Rodrigo Spina, Súperman Troglio, Mario Breuer, Álvaro Villagra, Érica García, Sebastián Schatchel (Las Pelotas), Pablo Guerra (Caballeros de la Quema), Piti Fernández (La Franela), Tete Iglesias (La Renga), Juan Subirá (Bersuit), Emiliano Brancciari (No Te Va Gustar) y Luciano Scaglione, (Attaque 77) son sólo algunas de las personalidades que cuentan sus recuerdos del popular cantante.

Isaac Castro, autor de "Alejandro Sokol. El Cazador".

En diálogo con InfoHuella, Castro contó cómo nació la idea de darle vida a un libro sobre Sokol y del parecido que el Bocha tenía con Luca Prodan, líder de Sumo.

“Siempre me interesó la música de Alejandro (Sokol) porque fue con la que yo me crié. Las Pelotas fue una de las bandas que formaron mi adolescencia, sumado a que soy de Hurlingham. A esa admiración se le suma la pertenencia geográfica", sostuvo.

-¿Cómo surgió esto de escribir sobre Sokol?

Desde que Alejandro murió (12 de enero de 2009) esperé de manera silenciosa que apareciera algún registro escrito de su vida. Y, puntualmente, luego de publicar Música de manos vacías, un libro sobre el rock nacional, surgió la iniciativa de hacer un registro sobre la vida de Sokol. Pensé en una forma de contar su vida, con la participación de muchas personas, ya que fue popular y muy querido. A las entrevistas se las realicé a muchos amigos, vecinos, compañeros de banda, y personas que fueron testigos de lo que fue Alejandro en vida. El resultado es un libro que relata su carrera artística, desde Sumo y hasta su experiencia en El Vuelto. Cuento su vida, pero poniendo el foco en su obra artística más que en su vida personal.

-Encontraste en uno de sus temas el título del libro.

-El libro se llama El cazador porque entiendo que es una de las canciones más representativas. La letra desmenuzada, parte por parte, oración por oración, funcionaba también para graficar y darle título a cada momento de la vida de Alejandro. Cuando terminé de escribir el libro y tuve que titular los capítulos me di cuenta que funcionaba así y que ese tema tenía que ser el nombre del libro. Además, juego con la idea de que Alejandro como músico fue un cazador: más allá de los significados de la letra, me gustó resignificar esa idea y pensar el concepto de cazador asociado a la supervivencia, al permanecer con vida y ver qué ofrecía la cotidianeidad.

El libro se consigue en www.libreriasudestada.com.ar

-¿Hay un Sokol en Hurlingham y otro Sokol en Traslasierras (Córdoba)?

-Cuando él se va a Córdoba en el año 1994, quienes lo conocen dicen que atraviesa un momento muy calmo, en relación al que vivía en Hurlingham, Buenos Aires. Córdoba fue testigo – para muchos – del mejor momento de Alejandro. Estaba enfocado en la vida familiar, más cerca de los compañeros de la banda, y eso se puede ver en el período que graba en Las Pelotas: Amor Seco, La clave del éxito (en vivo) y Para qué? Estos tres discos lo encuentra más relajado, tranquilo, sin esa conducta temeraria, ligada a los demonios internos, por decirlo de alguna manera. Pero en esencia, era el mismo siempre. Tanto en Córdoba como en Buenos Aires terminaba obedeciendo a sus impulsos y a sus instintos, sin dejar de lado ese ser tan transparente y auténtico que todos los testimonios señalan.

-Además de ser odiosas, las comparaciones suelen ser injustas. Pero – dicho esto -, ¿creés que en Sokol habitaba mucho de lo que fue Luca?

-Hablo de eso en el libro. Luca le llevaba siete u ocho años a Sokol. Casi todos tenían 18 años y Luca casi 30. El bagaje cultural y de vida de Luca era muy fuerte: estuvo en ese Londres de la fiebre punk y era un tipo muy refinado que sabía de música, cine y literatura. Para Alejandro, haber conocido a ese Luca con esa trayectoria de vida, fue muy formativo. Sin dudas, Sokol aprende muchas cosas escénicas e interpretativas de Luca. Pero también aprende desde un sentido conceptual o filosófico. Lo podríamos sintetizar en el espíritu anárquico punk: esto de ir para adelante, la cuestión despojada, no creerse las luces del espectáculo, de no sentirse más por estar arriba de un escenario, de proponer un vínculo horizontal con los demás, de tocar con cualquiera, de dejar en un segundo lugar la técnica y priorizar la cuestión interpretativa emocional – esto de transmitir-. Alejandro aprendió mucho de Luca y después desarrolló su propio estilo y a eso también hay que decirlo. Tomó mucho de Luca, la forma que eligió de vivir también fue parecida – insisto con esta idea-, fuera de los estándares de consumo, fuera de lo material, más cerca de la experiencia cotidiana y concreta. Alejandro desarrolló una manera particular de cantar, una forma inigualable en los vivos (en el escenario), de bailar y moverse, distinta a la de Luca, pero tenían puntos de contacto con Prodan. Y sí, mucha gente que iba a ver a Las Pelotas veía en él el inevitable link con el italiano (por Luca Prodan).