Santa Isabel: Aclaremos algo, antes que siga oscureciendo

Casi 20 años de gobierno del mismo partido va demostrando sus hilachas. Porque los problemas no nacieron hace dos años, van explotando de hace mucho tiempo, potenciado con unas cuantas irregularidades o falta de diálogo entre los “Mayores”, como en una familia. Solo que acá el que paga los platos rotos siempre es el pueblo. Nuevamente el pueblo. Llama la atención ver cómo de repente nuestro Concejo se transforma en el más investigador y en el más cumplidor de la Carta Orgánica de Municipalidades.

Desde hace mucho tiempo que vienen pasando muchas cosas peores, como en el gobierno anterior, por ejemplo: falta de consenso, falta de llamado a licitaciones públicas, denuncias de autoritarismo, abuso de poder y tomas de decisiones inconsultas para compras, subsidios o dinero de proyectos que de la noche a la mañana se esfumaron… Pero como antes eran mayoría en el Concejo y algunos de los que hoy son destituyentes, antes ellos mismos o sus partidos no hicieron el mismo accionar “Legal”.

No podemos dejar de resaltar la falta de cintura política que le falta a Paturlanne, mas todas las irregularidades que pesan o por lo menos así fundamenta el Concejo. Un Concejo donde la intendenta perdió la mayoría que supo lograr en las elecciones, quizá por caprichos, quizá por pelearse con su vice, cosa que antes con otro intendente no hubiera pasado. Pero no pasaba porque generalmente le tenían miedo al “Jefe” y los viceintendente eran unos meros “Pichoncitos mojados” que, a escondidas y con la cola entre las piernas, solo renegaban de la terquedad de Rodríguez. “Eso es ser Macho y Jefe” dirían algunos machistas. Cosa que, a una mujer, más allá de quien sea, no es lo mismo y no hay lugar para dejársela pasar.

Es necesario resaltar cuando el Poder mira para otro lado o cuando se tiene mayoría de concejales oficialistas y no se hace nada. Sin ir muy lejos, sería bueno comenzar a preguntar a todos los intendentes o a los concejales de otras localidades cuántos balances/rendiciones deben a sus Concejos, entre otras cosas. Se van a sorprender bastante. Intendentes con causas de Corrupción, Facturas Truchas por millones y millones (Comisiones de Fomento), intendentes acusados y con pruebas de Proxenetismo o relacionados a prostíbulos. Sin embargo, apoyados por el gobierno provincial o la Justicia cómplice, siguen en sus cargos o en la función pública.

Sin ir más lejos, sabido es lo que el exgobernador Verna se distanció de Rodríguez por no “correr” a su Secretario de Gobierno que no hace falta seguir recordando su currículum. Ahí había que ser Corajudo para plantarse aun teniendo todo el mundo en contra como lo supo hacer un concejal del MID, pero al no ser mayoría todo quedaba en el olvido de la Justicia que mira y no ve.

Dicho todo lo anterior, no significa que esté diciendo que el Concejo está actuando mal. Incluso, algún fanático diga que estoy defendiendo a alguien. Lo que sí es seguro es que como pueblo y como referentes políticos hemos hecho un esfuerzo inmenso por mantenernos al margen de esta situación que de un lado y del otro me da sinceramente vergüenza ajena.

Una vez dije que “Ojalá siempre un Concejo Deliberante hubieran actuado así”. Si eso hubiera pasado, hoy seríamos un pueblo mejor, una sociedad más exigente y que no vaya detrás de unos punteros o de uno que baja una orden sino que se movilice y reclame: por las calles inundadas, por las calles sin luz, por los niños y niñas violentados o con ausencia del Estado, por un quirófano para nuestro Hospital y por turnos médicos más rápidos. Eso es ser una sociedad un poco más justa. A mi entender.

Ahora lo que sí me asusta es la falta de un Plebiscito o consulta popular para tomar la decisión que se está tomando. Ya que de repente, un Concejo Deliberante, que generalmente no es elegido voto a voto, sino que va de cola detrás de las listas del intendente y vice no significa que sean las seis o cuatro mentes más iluminadas entre cuatro mil habitantes que en su mayoría eligió a un intendente o intendenta nueva. Fue muy evidente la velocidad con la que “redactaron” la destitución. ¿O ya estaba todo cocinado? Y a su vez, también digo, que el ser intendente o intendenta no te da ningún poder especial para dejar de lado a un Concejo ni para ponerte desde ese lugar a denunciar o querer hacer sentir el vigor de tu poder hacia el pueblo o quien piensa diferente.

Paradoja que viene como anillo al dedo

Hace muchos años atrás llegó un Circo a Santa Isabel. Recuerdo que venían por todos los pueblos, demostrando el poder del “Oso Fidel”, que lo hacía pelear con los lugareños. Se invitaba a toda la gente, algo similar a lo que ocurrió ayer.

Aquella vez, cuando un amigo mío estaba a punto de pelear con el Oso, fue Paturlanne quien haciendo uso de su conocimiento profesional (es veterinaria) respecto a la protección de animales alzó las banderas de lo mal que estaba eso y se suspendió la “Pelea”.

Ayer la lluvia casi suspende la sesión del Cuerpo Deliberativo, pero ver ese despliegue de las fuerzas policiales y toda la propaganda al convite de la población por todos los medios era casi como a un espectáculo como aquella vez sucedió con el Oso. Pero ahora contra Paturlanne. (Paradojas de la vida).

Jesús Iván Fernández (DESDE EL PIE)