Ziliotto: sin el Presupuesto 2022, las 79 intendencias perderán $366 millones

La Pampa, sin el presupuesto nacional, no tiene ahora fondos para las obras del Acueducto del Río Colorado, la nueva Terminal de Santa Rosa, la reparación de un tramo de la ruta nacional 35 y la travesía urbana de Santa Isabel.

En total, para nuestra provincia, representa una pérdida de $21.230.000.500 que estaban proyectados entre obras, coparticipación, subsidios y otros ítems.

Según dijo Ziliotto, las intendencias -por la menor recaudación y consecuentemente la caída de la coparticipación- tendrán que resignar 366 millones de pesos; Vialidad sufrirá una detracción de 28 millones de pesos; y el Instituto de Seguridad Social perderá 163 millones de pesos.

“Fue un golpe a las finanzas provinciales”, expresó. “La no aprobación del presupuesto, impacta en cada una de las jurisdicciones. Sin dudas, hay consecuencias en el presupuesto provincial. Por eso que en el día de ayer le pedimos a la Cámara de Diputados que se postergara el tratamiento del presupuesto provincial”, dijo.

De todas maneras, dijo que “el ajuste no lo pagarán los trabajadores” y, en ese marco, resaltó el acuerdo salarial de este lunes que alcanza la inflación. “Haremos menos República, pero no vamos a bajar la prestación de los servicios públicos, bajo ningún punto de vista”, expresó.

Cuestionó a los legisladores Martín Maquieyra, Martín Berhongaray y Marcela Coli, por votar en contra del presupuesto. “Hace un par de meses dijeron que no iban a votar en contra de los intereses de los pampeanos, por un voto. Ahora lo hicieron, votaron en contra de La Pampa. No votaron por La Pampa, defendieron un interés unitario. A mi ningún diputado opositor me preguntó qué era lo mejor para La Pampa”, expresó.

También le respondió a Maquieyra, quien dijo a Diario Textual que Casa de Gobierno podría usar las reservas para encarar las obras que se cayeron. “Tenemos reservas para responder cuando hace falta, para emergencias. Lo hicimos con la pandemia”, dijo, al rechazar usar los 8 mil millones de pesos para obras públicas.

Ziliotto estuvo acompañado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por el vicegobernador Mariano Fernández; el ministro de Hacienda, Ernesto Franco; el presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, Roberto Robledo; y el presidente del bloque del Frejupa, Julio González.

Fuente: Diario Textual.

