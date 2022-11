Bensusán: “Conectar Igualdad es mejor calidad de vida”

“Cuando hablamos de este programa, lo primero que se piensa es en una computadora. Obviamente que el dispositivo es una parte fundamental del programa, pero lo más importante es la puerta que se les abre a nuestras adolescencias y juventudes para que puedan acceder a nuevas tecnologías y conocimientos”, comentó, agregando en el mismo sentido que “esta puerta indefectiblemente se abre ampliando oportunidades de tener una mejor calidad de vida”.

Bensusán participó, esta semana, de la entrega de las últimas netbooks, durante 2022, a alumnos y docentes de la Escuela Hogar 156, de Pichi Huinca, con las que se completaron las 6.000 previstas para este año en la provincia de La Pampa.

“Pude charlar con integrantes de la comunidad educativa de la escuela hogar de Pichi Huinca, y se puede apreciar la conciencia que existe sobre la importancia de este programa. A varios de los chicos y chicas la escuela misma les venía prestando computadoras para que avanzaran en sus procesos de aprendizaje, y ahora pueden tener sus propias computadores”, agregó el autor del proyecto para que Conectar Igualdad sea ley.

“Conectar Igualdad no debe detenerse, debe seguir siendo una garantía para que nuestras juventudes se forjen un futuro mejor. Tiene que ser un derecho. Debemos trabajar para que el acceso al conocimiento no sea una brecha entre los que más y menos tienen, y para eso es necesario ofrecer las herramientas necesarias para que se transforme en una realidad”, completó.

Detalló que, en el Senado, “hemos dado pasos importantes durante este año para que Conectar Igualdad sea ley: se presentó el proyecto, se trató en comisiones y tiene dictamen favorable para ser tratada en el recinto. Un dato a tener en cuenta es que obtuvo el aval de todas las bancadas, como deben ser las políticas de estado”.

Finalmente agradeció al ministro de Educación, Pablo Maccione, al intendente de Pichi Huinca, Carlos Ferrero, y a la comunidad educativa de Pichi Huinca, “por haberme dejado participar de este acto que nos llena de orgullo a todas y todos los pampeanos”.

Como ya es una costumbre en La Pampa, los dispositivos fueron entregados a los alumnos y sus familias.

Uno de los padres presentes en el acto comentó que “es la primera vez que recibe la computadora. Agradecido de poder tenerla. Como dijo el senador, nos ayuda a estar en igualdad; sobre todo hoy en día que la tecnología nos acerca al mundo y nos ayuda a poder actualizarnos, a aprender”.

La mamá de otro de los alumnos dijo que “hasta ahora, mi hijo venía usando una computadora que le prestaron en la escuela. Estamos muy contentos de la oportunidad de poder tener una propia, porque hay personas que no están en condiciones de comprarla”.