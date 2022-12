La docente telenense que dejó el aula para bailar en Egipto

Carolina Sandobal estaba en un aula de la Escuela N°9 de Telén cursando cuarto grado cuando la “seño” María de los Ángeles Mendiara la iluminó con sus ojos al mundo de la danza.

La Escuela palpitaba su centenario y deciden armar un ballet para que actúe en la celebración. Así nació Raíces Centenarias, el grupo de danza donde niñes y adolescentes del pueblo comenzaron a bailar folclore.

Y allí estaba Carolina Sandobal dando sus primeras medias vueltas, sus primeras vueltas enteras.

Estudió la secundaria en la EPET y continuó la carrera de Profesorado de Nivel Primario en Santa Rosa. En 2015, la danza la vuelve a encontrar en Telén, en el grupo Kumeché; en Victorica, en Peña el Caldén. En 2016, vuelve a Santa Rosa, se recibe y comienza a trabajar en la docencia. Pero la danza seguía presente y con esfuerzo de por medio hacía el recorrido en combi todos los viernes desde Santa Rosa hasta Victorica para bailar en Peña El Caldén.

Los viajes y la cuestión económica hicieron que Carolina se quedara en Santa Rosa. Y allí, en la ciudad capital, la volvió a cautivar la danza. “Con un grupo de amigos bailábamos en la Estación de trenes. Allí pasábamos siestas enteras ensayando para alguna que otra presentación y mientras compartíamos mates me iba incursionando de a poco en esta rama del folklore en la que utilizamos elementos como boleadoras, bombo, poncho, entre otros”.

EL BAILE Y LOS ESCENARIOS

La telenense representó al oeste y a La Pampa en escenarios nacionales. En enero de 2020 representó a La Pampa en el Festival Nacional de Malambo, en Laborde, Córdoba, como paisana. En enero del 2022 en el mismo festival, pero esta vez en el rubro pareja de danza tradicional junto con su compañero de vida Neri Mercado. En octubre 2021 en el Festival Nacional de Malambo Femenino en Carlos Paz, Córdoba, donde participó junto al Ballet Alma Criolla de Victorica y Aukan Malambo, de General Acha.

LA PANDEMIA

Las clases virtuales, los meet y los zoom con unos 100 alumnes hicieron que buscara otros horizontes. “Cuando creí que iba a estallar en plena pandemia, veo en redes una publicación que decía “Working Holiday”, vivir y trabajar en el exterior. Me hizo un click y me anoté. Pero hasta ahí llegué. Luego con la pérdida de un ser muy querido, y con el dolor que me causaba su ausencia, se me configuró el cerebro y desde ese día juré que iba a vivir cada día como si fuera el último”.

Este año, Carolina continuó trabajando como docente en Santa Rosa. Además, con su grupo de amigos comienzan a ser parte de la agrupación Artística “Tiempos”. “Un grupo humano hermoso que hace que los recuerde con mucho cariño. Tenía muchos proyectos para este 2022, conociendo a una Carolina intérprete y artista que desconocía. Pero una mañana, un amigo me llama y me comenta la propuesta de viajar a Turquía por seis meses. Lo hablo con mi compañero, Neri - que por suerte también pudo sumarse - nos tomamos un avión a cumplir el sueño”.

Emilio Banco (Santiago del Estero); Ivana Moreira (Chubut); Rodrigo Pereyra (Buenos As); Rocío Maxenti, Neri Mercado y Carolina (La Pampa).

DE TELÉN A TURQUÍA, A EGIPTO

Carolina baila en gigantes hoteles cinco estrellas, para diferentes turistas de todo el mundo. Eran un grupo de 17 personas. A mediados de agosto, se trasladó a Egipto, donde sigue danzando, ahora junto a 6 compañeres que ella denomina “Guerreres en Egipto”, entre ellos se encuentran dos pampeanos, Nery Mercado y Rocío Maxenti. Amos, grandes maestros para ella. Actualmente está en la ciudad de Hurghada, a unas 6 horas de El Cairo, la capital.

“La rutina es siempre igual, por la tarde desde la agencia nos envían una combi que nos traslada hasta los hoteles, muchas veces podemos cenar ahí y luego hacemos el show de danza folclórica y tango que dura aproximadamente 30 minutos. A veces tenemos hasta tres shows por noche. Es terminar uno y salir a las corridas para el siguiente. Así es casi toda la semana, ya que tenemos un solo día de descanso”.

LA CULTURA

Carolina cuenta que en Egipto la educación no es pública y que lamentablemente las infancias están trabajando desde una temprana edad. “Me llamó mucho la atención que no haya educación vial. En las calles no hay semáforos. Los autos se comunican a bocinazos. Tenés que parar los autos con la mano para poder cruzar la calle. Trabajan únicamente los hombres y las mujeres únicamente se ven de día, y la mayoría con el hiyab. Niños y adolescentes trabajan desde muy temprana edad”.

ARGENTINA

“El amor del turista por Argentina nos sorprende día a día. Acá cuando decimos que somos de Argentina automáticamente abren los ojos y dicen Messi, Maradona. En El Cairo andábamos con la camiseta de la Selección Argentina y la gente venía a tocarnos o a pedirnos una foto. Muy movilizante. Aman a nuestro país y después de los shows podemos ver también que disfrutan y halagan nuestra cultura”.

“Ojalá en nuestro país algún día se valore de la misma manera. En nuestra provincia, en Santa Rosa y el interior tenemos artistas tremendos, que trabajan de esto y necesitamos que por eso se los valore”, sostiene.

AMÉRICA

No obstante, Carolina expresó que estando en Argentina no nos damos cuenta de lo avanzados que estamos en cuanto a los derechos logrados. “Acá no existen los derechos humanos, me animo a decir que la libertad de opinión y de expresión la tienen muy pocas personas. Hombres, seguramente”.

EXTRAÑAR

Telén, La Pampa, Argentina, las comidas, los asados, las juntadas, la familia toda, los amigos y los grupos de danzas son motivos para desatar la melancolía desde el otro lado del planeta. “Se extraña y mucho. Pero dije que sí, con mucho, mucho miedo. Pero acá estoy, aprendiendo muchísimo de mis compañeras y compañeros y disfrutando de este regalo de la vida”.

Carolina viene de familia guitarrera, “Pirulo”, su papá, tiraba punteos de la música de nuestra tierra hasta la madrugada retumbando desde El Matadero con interminables temas de Los Vincontis, Los Altamiranos, entre otros. “Chiquito” Sandobal, tío de Carolina, calentaban el garguero cuando entonaba “Mendigo Soy” de Aldo Monges y retumbaba desde atrás de la vía “Yo soy feliz en mi vagar, recorro el mundo y en mi pecho mando yo”. Ahí también está la herencia recibida de Carolina, quien hoy está haciendo realidad el sueño trotamundos de poder trabajar de lo que le apasiona.

Tiene un ángel guardián que la cuida, dice. Y lo extraña un montón…