“Hoy internet no es únicamente para mirar las redes, también es un servicio donde los comerciantes sufrimos pérdidas económicas cuando está cortado”, contó una vecina a InfoHuella.

Los vecinos expresaron que la tarifa más baja de internet ronda los 6 mil pesos. Pero que cuando pasan días sin el servicio, no se los descuentan.

¿A qué se debe el corte?, consultó InfoHuella.

Hoy hubo un corte de luz y, cuando vuelve la energía, hay que reiniciar los equipos de internet que están en el Registro Civil. Los sábados, el Registro está cerrado y, además, la encargada de hacerlo, no se encuentra en el pueblo.

COMERCIANTES

Desde La Humada, comerciantes expresaron que contratan internet para bridar el servicio de pago por Posnet.

“Yo tengo un comercio y no puedo ofrecer el cobro por Posnet. ¿Quién me reconoce a mí las pérdidas económicas? ¿Quién se hace cargo? He llamado en reiteradas oportunidades y en vez de explicar el motivo del corte, te cortan la llamada”, finalizó.

Desde InfoHuella intentamos contactar a la empresa proveedora de internet, pero la respuesta fue un mensaje automático:

Guardia técnica:

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hs.

Sábados y Feriados de 9:00 a 13:00 hs.

