Las infancias y adolescencias de Santa Isabel también se sumaron a esta acción, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cada mes de septiembre, desde el año 2016, se deben realizar jornadas de promoción y toma de conciencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según lo establece la Ley 26061.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que este año el “X+Derechos” tuvo características que le dieron un enfoque particular a las actividades desarrolladas, “tomar como eje el cuidado de nuestro ambiente fue un acierto, y particularmente sumarle la defensa de nuestros ríos. También poder contar con la presencia de la ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, que pudo observar en campo la forma en que trabajamos desde La Pampa, y el acompañamiento de las comunidades donde se realiza”.

“Estar cerrando las actividades en el cauce seco, ya de por sí da una idea de todo el daño que le ha causado al ambiente de la Provincia el ecocidio que nos genera la provincia de Mendoza”, agregó más adelante.

Justicia por el río

Sonia es docente de cuarto grado, en la Escuela Hogar N° 99 de Santa Isabel. Comentó que en el trabajo cotidiano de toma de conciencia parte de un cuento, como disparador, para el resto de las actividades, “se trata de “Cuento que suena a Río”, de Patricia Lobos.

“Los niños están muy entusiasmados conociendo cuáles son sus derechos. Hicimos panfletos, trabajado con recortes de diarios de la Provincia comparando lo que opinan los habitantes de la zona y hay muchas historias. Siempre se recalca lo mismo: No es lo mismo la historia contada por libros que la historia viviente de aquellos que han vivido y que están en esta zona”, dijo más adelante.

“Hoy se bajaron del colectivo preguntándome: ¿Seño, vamos a hacer justicia por el río? ¿Vamos a tener río este verano? Cómo lo han trabajado, se la pasan preguntándome eso. Sí íbamos a hacer justicia por este río pampeano”, concluyó.

“Nos quitaron el agua”

Una de las niñas presentes en la jornada -Clari- expresó: “estamos acá por el Atuel, ya que nos los cortaron hace mucho tiempo y crearon el embalse El Nihuil en 1947 entonces cortaron el agua y no las quitaron a nosotros. Nos quitaron el agua para usarla, nosotros no tenemos agua y nos los quitaron porque allá hay unos hielos que tiran agua dulce y es uno de los pocos recursos que tiene agua dulce. Entonces Mendoza se la llevó y nosotros nos quedamos sin agua. Se nos mueren los árboles, no tenemos mucha vegetación y no podemos tener tantos animales en un campo porque si no se nos mueren. Por eso hacemos todo esto para que nos devuelvan el río, hace mucho tiempo que no nos los devuelven y queremos que nos los devuelvan porque tenemos la marca de un río, pero no está el agua".

De las actividades participaron también integrantes de los equipos de trabajo de ambas comunas y del Gobierno provincial. X+Derechos cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos, Direcciones y Subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia.

