Defensa del Consumidor capacitó a referentes de la oficina de 25 de Mayo

La jornada de formación estuvo a cargo de las capacitadoras Agustina Horn y Jesica Thomas, quienes se reunieron con las referentes de la Oficina local Carolina Salazar y Claudia Gómez.

“La idea de la Dirección General de Defensa del Consumidor es salir al territorio para estar cerca de la gente, como pidió el gobernador Sergio Ziliotto, y capacitar en las diferentes localidades, en los colegios, a los vecinos. En este caso asesoramos y capacitamos a las integrantes de la Oficina de 25 de Mayo en la toma de denuncias y de reclamos para hacer una atención más eficiente con vecinas y vecinos y que no tengan la necesidad de viajar a Santa Rosa o a General Pico”, indicó Agustina Horn a la Agencia Provincial de Noticias.

“El asesoramiento es gratuito y es sobre varias temáticas como planes de ahorro, baja de servicios, alarmas, telefonía, desconocimientos de compras en tarjetas de crédito, por créditos en financieras, préstamos, porque no se otorgan los certificados de libre de deuda correspondientes, o que están informados en el Banco Central como deudores por más del tiempo estipulado”, explicó.

La capacitadora indicó que los consumidores que hacen un reclamo "están recibiendo respuestas favorables en líneas generales, obviamente que hay casos en los que hay que insistir más. Nuestra función es la de conciliar, es una instancia administrativa conciliatoria, para que las partes lleguen a un acuerdo. Que la empresa ceda y le ofrezca al consumidor algo que lo deje conforme, que le solucione el problema”.

Por su parte, Claudia Gómez, referente de la Oficina de 25 de Mayo, dijo que “fue una jornada muy amena de capacitación sobre denuncias de los consumidores, porque se nos habían presentado distintos casos en el último tiempo. Nos sirvió para conocer cuáles son los pasos a seguir, cómo, hacia dónde nos debemos dirigir”.

Indicó que “me parece fabuloso poder tener esta instancia de capacitación, porque en 25 de Mayo estamos a 400 kilómetros de Santa Rosa y hay familias que no cuentan con los recursos para viajar al área correspondiente en Provincia. Ahora cuentan con la oficina municipal que es asistida por Provincia”.

