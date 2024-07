El evento se llevó a cabo en el marco del 208° aniversario de la declaración de la Independencia nacional. Participaron también del acto, el director de Asuntos Municipales Juan Carlos Pavoni, y demás autoridades municipales.

En su discurso, la intendenta Mónica Valor destacó: "en este día tan especial para nuestra patria, en el que se cumplen 208 años de la Declaración de la Independencia, el Portón del Oeste pampeano se abre de par en par para recibirlos, y nada mejor que con esta fiesta criolla que, año tras año, fue creciendo".

Y agregó, "La Pampa marca la diferencia a nivel nacional, con nuestro gobernador Sergio Ziliotto comprometido con su Provincia y su gente. Valiente y firme en sus convicciones, no cede ante un Gobierno nacional que, dejando de lado la Constitución y los acuerdos establecidos, no respeta el federalismo y la autonomía de las provincias. Acompañamos al Gobierno provincial en sus legítimos reclamos y en su postura de no ceder en la defensa de los intereses de todos los pampeanos y pampeanas".

Por su parte, el ministro Pascual Fernández agradeció la invitación de la intendenta Valor y transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto. Fernández destacó los desafíos actuales, afirmando: "Son tiempos muy difíciles donde nos hablan de libertad, pero no existe la libertad sin justicia social, no existe la libertad sin pluralidad de voces. Nuestro Gobernador lleva adelante una titánica lucha que no es otra cosa que cumplir con la responsabilidad que el pueblo pampeano le ha dado".

El ministro denunció la asfixia económica del Gobierno nacional hacia La Pampa, señalando la falta de obras públicas y de cumplimiento en los aportes automáticos, entre otras cuestiones. Subrayó la importancia de la independencia económica para lograr la soberanía política y llamó a la articulación entre municipio y provincia para enfrentar estos desafíos.

La jornada continuó con un desfile tradicionalista en el que participaron instituciones escolares e intermedias. A las 21, se realizará la tradicional peña, con la participación de diversos artistas como Laura Gómez Weis y Serena Gamboa como cierre.

Mañana, el evento principal será una imponente jineteada con categorías clinas, cuero tendido y bastos con encimera. La competencia será por equipos, con tres reservados por tropillero y un límite de 20 equipos. Los premios serán de $500.000 para el primer lugar y $300.000 para el segundo lugar por categoría.

