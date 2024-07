Dominga, la madre con dos hijos que usurpó una casa municipal en Santa Isabel

Es madre soltera. Tiene 29 años, una hija en brazos de un año y un pibe de 15. Cuenta que tuvo que dejar el departamento donde estaba viviendo porque era pagar el alquiler o comer. “Estoy inscripta desde hace años en IPAV, pero nunca me toca. Sabiendo que me podía quedar en la calle, le escribí por whatsapp al intendente Guillermo Farana (intendente de Santa Isabel), porque sabía que la casa municipal estaba deshabitada. Ahí me empezó a dar vueltas y vueltas. Pese a todas las veces que fui al municipio, no perdía las esperanzas. Hasta que me cansé y no me quedó otra que meterme”, dijo.

Dominga sostiene que las veces que fue al municipio no pudo reunirse con el intendente. Y que con el pasar de los días, la luz de esperanza de que la casa municipal sea un techo para ella y sus hijos se fue diluyendo. “El intendente me hizo ir varias veces. Yo quería hablar personalmente. Pero nunca me atendió. Yo sé que está mal lo que hice, pero no me metí a la casa de una vecina, me metí a una vivienda que es del municipio, que no tiene servicios, que está vacía. Yo les propuse pintarla, hacerle arreglos en lo que pueda. Hoy necesito el techo”.

HAY PROMESAS

Desde el municipio – además de realizar una denuncia por usurpación – le prometieron el pago de tres meses de alquiler. Pero Dominga sostiene que al cabo de esos tres meses estará en la misma situación. “Yo soy de acá. Nunca fui a pedir al municipio. Y me canso de ver cómo ayudan a personas que vienen de otros lugares, de otras provincias, y a mí nunca me pudieron levantar una pieza, un baño, un techo para mí y mis hijos. Siempre me dicen que yo soy hija única y que cuando mi papá falte me va a quedar la casa. Pero mi papá está vivo… Parece que quieren que se muera para que se solucione lo mío”, sostuvo.

DENUNCIA

En la mañana de este martes, Dominga se comunicó con el Ministerio Público de la Defensa. Su idea es encontrar una respuesta que quede plasmada en un papel. “Me estuve asesorando. Muchos vecinos y vecinas se acercaron para apoyarme. Me llevan la nena a su casa para bañarla porque acá no tengo gas y está muy frío. Sé que estoy en falta, que es un delito usurpar, pero a mí no me quedó otra. Ahora lo único que quiero es que mis hijos tengan un techo. Estoy en una casa que es del municipio y que estaba deshabitada. También quiero que la Justicia escuche por qué lo hice”, manifestó.

