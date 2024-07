Cuchillo Có mejora su parque automotor, proyecta viviendas y construye una sala velatoria

Están en construcción dos viviendas y una sala velatoria, y se están acopiando materiales para un salón de usos múltiples que esperan inaugurar en marzo del año que viene. "Sin el apoyo del Gobierno provincial estos logros serían imposibles", dijo el presidente de la Comisión de Fomento, Horacio Ledesma.

“Podemos avanzar porque contamos con una buena administración y el apoyo permanente del gobernador Sergio Ziliotto, si no fuera así estos logros serían imposibles” aseguró el comisionado Horacio Ledesma, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias.



El funcionario comunal contó que “adquirimos un camión para utilizarlo como volcador, cuya caja fue donada por Vialidad Provincial y ya está instalada. Se trata de una unidad Mercedes Benz que no es nueva, pero se encuentra en perfectas condiciones”.

Agregó que “recibimos un tractor cero kilómetro provisto de una desmalezadora que nos será de muchísima utilidad, porque no teníamos”.

Ledesma manifestó que venían planeando la compra de estos vehículos desde hace tiempo y que “serán de mucha utilidad para la prestación de los distintos servicios en el pueblo”.

Consideró que “con estas adquisiciones estamos con el parque automotor necesario para prestar los servicios a la comunidad”. El próximo objetivo es renovar la combi para hacer viajes fuera de la provincia.

Salón de usos múltiples

El funcionario comentó que “ya se están acopiando los materiales necesarios para cerrar el tinglado del salón de usos múltiples. Desde Asuntos Municipales nos están ayudando para iniciar esta obra y calculamos que en un mes estaríamos empezando”.

La idea es que la obra esté lista para marzo del año que viene, en el aniversario de Cuchillo Có. “Nos gustaría tenerlo por lo menos cerrado y después se le hará todo lo demás de a poco, con el correr del tiempo”, señaló.

Construcción de la sala velatoria

“Hace más de un año que teníamos la idea de construir una sala velatoria, pero se fue dilatando por falta de dinero o por priorizar otras cosas. Hace un mes finalmente iniciamos la construcción de la sala, que está en etapa de finalización”, reveló Ledesma.

“Es algo necesario porque las familias de la localidad tienen el derecho de poder despedir a sus seres queridos en un lugar digno, como corresponde”, agregó.

Viviendas

En el tema viviendas, puntualizó que “ya estamos por comenzar la construcción de dos casas y ni bien se terminen estaríamos en condiciones de construir dos más. Creo que en estos años de gobierno municipal tenemos muchas cosas por hacer, obras que están ya asignadas por el Gobierno provincial y otras que por administración municipal haremos, para seguir generando fuentes de trabajo. La idea es seguir por este camino”.

Acompañamiento del Gobierno provincial

El comisionado afirmó además que más allá de la coyuntura nacional, "el Gobierno de La Pampa nos acompaña permanentemente, jamás hemos tenido inconvenientes a la hora de ir a buscar soluciones para las necesidades que tenemos en el pueblo, al contrario, siempre hubo una respuesta positiva por parte de Asuntos Municipales. Soy un agradecido del acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto y todos los funcionarios”.

Aseguró que “tenemos un municipio ordenado, con un equipo de trabajo que sabe hacer las cosas. No se le debe a nadie, gastamos lo necesario y cuando no hay no se gasta”.

