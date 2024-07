Personal de la Departamental Santa Isabel recibió un llamado al 101 por parte de un vecino, que daba cuenta de una mujer golpeada en estado de crisis en una vereda de la vía pública. Cuando la llevaron al Hospital, denunció ante los efectivos policiales y personal de Salud que había sufrido abusos sexuales y una golpiza. Señaló que fueron dos hombres – uno de ellos sería su pareja-.



“A los pocos minutos, fueron identificados y detenidos. Ambos tienen antecedentes y quedaron imputados en la causa que investiga el fiscal Rangone de la IV Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal”, confirmó Omar Sabaidini, Jefe de la Departamental Santa Isabel.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde. En horario nocturno, el juez de Control subrogante de la IV Circunscripción, Javier Trombicki, ordenó diligencias, y en la mañana del martes se realizó un allanamiento en el domicilio de uno de los imputados. Se secuestraron elementos de interés a la causa. Trabajaron en el lugar agentes de la Agencia de Investigación Científica (AIC General Pico).

FORMALIZADOS

Uno de los imputados – sería ex pareja de la víctima - fue formalizado en la mañana de este miércoles por lesiones leves agravadas por el vínculo en carácter de autor en contexto de violencia de género (art. 89,92, 80 inc. 1 y 11, 45 y ley 26.485). El juez Carlos Espínola coincidió con lo solicitado por el fiscal Enzo Rangone y dispuso prisión preventiva con efectivo encierro por 60 días. La defensa estuvo a cargo de la defensora oficial del Ministerio Público, Soledad Trímboli.

Mientras que, para el restante imputado, la calificación legal Provisoria que se comunicó en la formalización fue de Abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor en contexto de violencia de género (artículo 119, tercer párrafo, 45 del Código Penal y ley 26.485). El juez Espínola dispuso también prisión efectiva, hasta el 13 de agosto de 2024. En este caso, el imputado fue asistido técnicamente por el defensor particular, Raúl Quiroga.

