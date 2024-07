La "Ruta crítica" de la violencia: el 72 % no habla por miedo

El marco muestral fue no probabilístico y el método de recolección de datos se realizó a través de un cuestionario en línea de participación voluntaria –con 19 preguntas abiertas y cerradas-. Se obtuvieron 374 respuestas válidas y la población objetivo del estudio fue toda persona de 18 años y más, residente en La Pampa que hubiera o no atravesado alguna situación de violencia.

Se reconoce que aunque la violencia de género afecta a mujeres y personas LGBTI+, los varones también pueden ser víctimas de diversas formas de violencia. Por esta razón, las preguntas fueron diseñadas para ser inclusivas, permitiendo que tanto hombres como mujeres y personas de diversos géneros, pudieran compartir sus experiencias. Sin embargo, las respuestas de los varones fueron escasas y no modificaron significativamente los resultados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la ruta crítica como “el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que realizan las mujeres, y las respuestas encontradas en la búsqueda de soluciones, cuando deciden romper el silencio ante una situación de violencia de género”.

Tipos de violencia y búsqueda de ayuda

El estudio revela que el 74% de las encuestadas dijo haber transitado situaciones de violencia, siendo la psicológica la más reportada con el 82% de las respuestas. Otros tipos de violencia incluyen la física (43%), sexual (38%), simbólica (34%), económica/patrimonial (24%) y política (19%).

A pesar de estas cifras, solo la mitad de quienes sufrieron violencia buscaron ayuda, siendo el miedo el principal obstáculo para no hacerlo: el 42% por temor a quedar expuesta ante su agresor, y el 30% temía que no le creyeran o no la escucharan. Además, el 40% comentó sentir que nadie podría ayudarlas, el 24% señaló la vergüenza, un 10% no denunció por desconocimiento y un 8% dijo que no lo hizo porque en ese momento había naturalizado la situación.

También, entre quienes pidieron ayuda, el 60% buscó apoyo principalmente en el entorno cercano, recurriendo a familiares o amistades, lo que demuestra que el círculo íntimo sigue siendo el primer punto de contacto y refugio para muchas mujeres en situación de violencia. Finalmente, de este núcleo, el 63% se sintió comprendida y/o apoyada por la persona, organismo o institución a la que recurrió en busca de ayuda.

Asimismo, dentro de los rangos etarios, quienes tienen entre 26 y 35 años, son las que más se animan a dejar en evidencia la situación de violencia (52%), al igual que quienes tienen entre 46 y 59 años (61%).

Percepción de los servicios y capacitación

Por otra parte, el análisis indica que el 54% considera suficientes los servicios de atención y acompañamiento en la Provincia, mientras que el 46% cree que son insuficientes. La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad es el organismo más conocido, con un 87% de reconocimiento, seguido de los Juzgados de Paz con un 76%.

Los datos también señalan que el 67% de las personas encuestadas ha recibido capacitación sobre cómo identificar y responder ante situaciones de violencia de género. De estas, el 97% consideró útil la información obtenida. Sin embargo, el 33% aún no ha recibido ninguna formación, lo que indica la necesidad de ampliar los programas de capacitación para que más personas puedan identificar y responder adecuadamente ante situaciones de violencia de género.

Considerando estos aspectos, los resultados de la encuesta subrayan la necesidad de reforzar el trabajo articulado entre los diferentes organismos y la sociedad, así como promover conciencia y apoyo dentro de la comunidad para empoderar a las víctimas para que se sientan seguras al denunciar y buscar ayuda.

El informe completo se puede ver en https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/encuesta-sobre-ruta-critica-de-la-violencia.html

