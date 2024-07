Melanie Navarro Ugaldea tiene 26 años y es de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Cursa el último año de la carrera de contadora pública. Entre números y porcentajes, tiene un tiempo destinado a cantar. “Soy de los melódicos, me gusta Luis Fonzi, y también música más actual como Thiago o María Becerra. Me gusta todo lo que me permita cantar”, sostiene.

Sostiene que no sufrió bullying en la escuela. Es una agradecida de la vida. Pero ante algunos mensajes discriminatorios, trata de redoblar la apuesta y brindar un mensaje por demás de alentador.

“Nací con labio leporino, desde los cinco meses de vida hasta los 18 años tuve varias cirugías. Quizás lo que más me dificultó fue la exposición o el relacionarme con otras personas, porque bueno, por lo general en la calle no recibía las mejores miradas, ni tampoco los mejores comentarios… los niños también pueden ser muy hirientes. Aunque aclaro que en la escuela no sufrí bullying. Ahora, con esta de que me gusta cantar, intenté subir videos a Instagram cantando y cuando llegaron a verse un poco más, no tardó mucho en llegar como la mala onda, el hater -es alguien que, de manera persistente, emite comentarios negativos o destructivos en las redes sociales - y la discriminación hacia como se veía mi físico".

“En respuesta a eso volví a subir videos, y al toque también se volvieron a reír de mí y todo eso. Pero decidí que no voy a dejar que me limite una banalidad así. También estoy muy contenida, tengo una familia que toda mi vida me hizo sentir súper querida, aceptada, valorada”.

Lejos de estar haciendo posteos ofensivos en respuestas a sus mensajes discriminatorios, las recomendaciones de Melanie enfatizan la necesidad de mayor amor y comprensión en la sociedad: “Yo creo que hay que valorar las diferencias, que todos somos distintos y eso no tiene nada de trágico. Si yo nací con labio leporino, quiero decirles que lo que sí tiene de malo, son las cirugías que tuve que pasar, pero después lo estético tiene que ser lo de menos”.

Melani destaca la importancia del apoyo familiar y sin justificar las agresiones que recibe, entiende el porqué de los usuarios de redes que en tiempos de no hablemos de los cuerpos del otro/a tipean mensajes discriminatorios.

“Obviamente que elijo a mi familia y mi gente allegada, porque ellos están cerca de mí… por la buena vibra que tienen y por lo que me suman. También recibí ayuda psicológica que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Como resultado de esa autoaceptación hoy vuelvo a subir vídeos. Y si bien sigo recibiendo mala onda, no todos los comentarios van en esa dirección. La mayoría son muy lindos, pero bueno, cuando me encuentro con algún comentario que me discrimina o critica la forma de mis labios o mi boca como que esos días son más difíciles que otros. Pero no lo tomo como personal, o sea, entiendo que las personas que hacen eso están hablando o sacando hacia afuera sus dolores personales. Sé que detrás de eso malo que dicen del otro lado está su forma de descargarse. No lo justifico, pero entiendo que nadie que está bien se pondría a discriminar a una persona porque canta y le termina molestando el labio leporino. Entenderlo así para mí es como un gran paso. También soy consciente que lo laburé mucho, por eso mi aceptación actual y esto de entender que no tengo nada de malo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la prevalencia a escala mundial del labio leporino o el paladar hendido, es de un caso por cada 1000 o 1500 nacimientos, aunque se observan variaciones considerables en distintos estudios y poblaciones”.

Melanie sostiene que desde su infancia escuchó la palabra malformación, y eso también es algo que está instalado socialmente a la hora de apuntar a los mensajes discriminatorios.

“A propósito de los mensajes que discriminan, convengamos que desde el vamos se le dice malformación… y es horrible. Uno crece con la idea de que está mal formado, y la realidad es que es una formación diferente y que yo no tengo nada malo en realidad. Las personas somos todas distintas. Está como muy naturalizado también esto de reírse porque uno tiene labio leporino. Yo no tengo dificultad para hablar, pero las personas que nacieron con esa condición, se les burlan y mucho… Está muy naturalizado esto de la burla”.

Un día, decidió contar que era discriminada y fue allí donde aparecieron otros seguidores, a quienes les estaba pasando lo mismo.

“A partir de que yo subí el vídeo a Tik Tok hablando de que yo nací con labio leporino mucha gente me habló que también nació con lo mismo, diciéndome que no se animan a mostrar la cara… y eso es horrible. O sea, yo he llegado también en mi adolescencia a querer salir con bolsas de papel en la cabeza, con máscaras, con barbijos. Gracias a Dios mi familia estuvo ahí como para calmarme y acompañarme con mucho amor. Pero es horrible no poder vivir tranquilamente porque te van a bardear. O sea, es delirante que ocurra.

-Cuando hablas vas dejando un mensaje que da fuerzas, optimista… ¿qué le decís a otras personas que han sufrido o sufren discriminación por sus cuerpos? - consultó InfoHuella.

-Quiero contar que, en principio, empecé a hablar del tema y lo hice por mí, porque toda mi vida como que lo había estigmatizado y era un tabú para mí decir: "hola, nací con labio leporino". O sea, era como decir "soy una deforme", básicamente. Y nada, hoy en día me siento muy bien. A ver, subir un vídeo dando a conocer lo que me estaba pasando con esos mensajes que recibía me hizo muy bien y siento que también a mucha gente le ayudó porque también me han mandado mensajes de padres de niños y niñas que nacieron así. Y nada, la vida debería ser más fácil. Ya de por sí es un bajón el tema de las operaciones como para encima estar pendiente a ver si te van a bardear o te van a limitar. Yo elijo que hoy en día eso no me limite y a las personas que me hablan las invito a lo mismo. Cuando me hablan me dicen "¡Qué valiente!" y no sé qué. Tipo, vos también, o sea, salí a la vida… y no tiene nada malo. Todos somos diferentes y está buenísimo que eso pase.

"Así que nada, mi mensaje es… un poquito menos de mala onda y un poco más de amor, que el amor es lo más lindo que existe en la vida", sostiene Melanie.

En uno de sus videos, donde se la ve cantando junto a sus hermanos Marcos y Mauro interpreta un tema de María Becerra que dice: “Abrazarte, mirarte y sonreír / Como antes dormirme junto a ti / Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré / Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé / Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré / Y me quedo contigo, desafiando el destino”.

