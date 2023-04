“Hola, soy Rebeca”: Quién es la chica Testigo de Jehová que escribe cartas en Victorica

-¿Qué te pasa cuando ves memes sobre Testigos de Jehová?

-No me molestan, me causan gracia.

Se llama Rebeca y su apellido es Luna. Nació en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Vivió en Colonia Barón y, desde hace algo más de un año, está en Victorica.

Es hija única. Tiene ojos verdes. Una sonrisa inmediata. Usa jeans. Se saca autofotos al espejo. No toma mate. “En casa se toma mate, pero no me gusta”. Ha probado tomar cerveza o vino, aunque no es de su agrado. “Pero en la biblia dice que se puede beber, con moderación”, aclara, mientras se ríe. Escucha rock, “de los nacionales, de allá por el 80”, dice. Trabaja en la Escribanía del pueblo y estudia a distancia en la Universidad Nacional de La Pampa la carrera de Ciencias de la Educación.

Rebeca cuenta que en pandemia – como no podían tener contacto con los vecinos y vecinas – empezó a escribir cartas. Una de esas experiencias, fue en un Hogar de Ancianos en Colonia Barón. A los pocos días, se dio cuenta que resultó.

“Hay gente que necesita ser escuchada, también están quienes necesitan escuchar. Si bien uno camina las calles, golpea las puertas de una casa con el objetivo de llevar y compartir alguna enseñanza bíblica, muchas veces el acompañamiento es escuchar a las personas”, sostuvo.

En las religiones, los Testigos de Jehová están entre los caminantes. Pese al frío o el calor, suelen caminar cuadras y cuadras. A veces en grupos, otras veces de a pares.

En mi caso nací con mis padres ya siendo Testigos. Yo me bauticé en la adolescencia y desde ahí disfruto esto de compartir las enseñanzas que tiene la biblia y esto de poder transmitirlas a otros

La carta

Estas últimas semanas, en varias viviendas de Victorica aparecieron cartas, o notas. Un papel con una docena de renglones de puño y letra. Los escribe Rebeca, una de las más jóvenes de los Testigos de Jehová que hay en el pueblo.

Rebeca, en su casa, escribiendo las cartas

“Empecé escribiendo en Pandemia. Escribo dos por día. La idea es que cuando hacemos visitas, podamos hablar cara a cara, pero en caso de no encontrar a nadie, dejo las cartas. Y si bien estamos en tiempos de redes sociales, hay gente que las lee, las conserva y hasta después me da una devolución”.

-Cómo es el trato de la gente en la calle?

-Cordial, siempre. A veces las charlas son breves. Pero la mayoría de las veces podemos escuchar y escucharnos. Tanto acá en Victorica como las visitas que hacemos a Telén.

Si un día de estos encontrás una nota en la puerta de tu casa escrita a mano alzada que dice ¡Hola!, con signos de exclamación… es Rebeca, la chica Testigo de Jehová.

