Vive en Santa Rosa, pero hace colocaciones a personas de distintas localidades. En el 2018, lo que era un gusto, como colocarle el aro a una amiga o un amigo, fue ganando terrero hasta convertirse en una fuente laboral. “Hace 4 años que arranqué, aprendí mirando, leyendo, estudiando sobre el cuerpo humano, hasta que me fui haciendo de a poco”, cuenta Guada a InfoHuella.

DESDE CHICA

“Cuando era chica me gustaba poner algún que otro piercing y a mis amigos también le sabía poner en las orejas más que nada, porque me gustaba, pero no imaginé que en futuro pudiera dedicarme a algo así. Y bueno… acá estoy, haciendo lo que me gusta”, sostiene.

Guada es mamá de Blas y Ciro. Cuenta a InfoHuella que trabaja de lunes a lunes. “Hago colocación de piercing, expansiones también y microdermales que son los implantes que se puede ver en los vídeos que he subido donde muestro cómo es el proceso”.

La siguen y la contactan por las redes. Es la chica del piercing, llegó a colocar casi 20 en un día.

-¿Qué edades tiene los clientes o clientas y qué piden?

-Te cuento que además de Santa Rosa, vienen clientes de otras localidades vecinas, como General Acha, algunos de Quehué, Uriburu, Ataliva Roca, Winifreda y Castex, entre otras. Hay mucha gente que se perfora y son cada vez más, abarca cada vez más edades. Te puedo decir que tengo clientes desde los 10 años hasta los 50, aproximadamente. Muchos son adolescentes ya que hay piercings que están más de moda. Por ejemplo, en el verano es furor en el ombligo (dónde más hay que cuidarlo) pero bueno, también en la lengua, en los pezones, séptum, nostril (en la nariz), esto último es lo que más hago.

Además de la perforación, Guada trabaja con materiales y accesorios propios. “Los piercings que utilizo son de acero quirúrgico y los implantes de titanio, todas son piezas esterilizadas. Por ello ofrezco, además de vender piercings, el producto para el cuidado, la mayoría lo llevan, es una solución salina estéril que es antiséptico y antibacterial”.