“Cuando Samy – mi hija – tenía cuatro años, la empecé a llevar a CAFIJ (Centro de Actividades de Fútbol Infantil y Juvenil). Ahí empecé a jugar y desde ese día hasta acá no paré”, cuenta Silvia Carabajal.

Tiene 53 años, es la arquera del Depo Telén y este año será parte del histórico equipo femenino que participará de la Liga Cultural de Fútbol Femenino.

A fines de los 90, en CAFIJ (Foto gentileza "Pepe" Dalfo).

Silvia es mamá de Leo, Samy y Rodrigo. Tiene una nieta, Umma, pero dice que tiene tres más, del corazón: Julieta, Lucía y Ana Belén. Es fanática de Boca y sus referentes a la hora de atajar son “El Pato” Abbondanzieri y Oscar Córdoba. “Tengo dos trabajos, por la mañana cuido a mi tío “Richar” y a la tardecita en la cocina del “Flaco” Raúl. Pero siempre encuentro tiempo para entrenar con las chicas, o salir a correr en familia”.

Desde hace tiempo hasta acá, podríamos enumerar algunos apodos, nombres y apellidos que han custodiado el arco del Depo Telén, como Trapaglia, El Vasco, El Polaco, Nicoletti, Quique, García, Cany, Muñiz, Pinino, El Chino, Manota, El Bicho Moro, El hijo del Chino, El Sepu y El Alvarito, por citar algunos. Pero desde hace 28 años a esta parte, el arco también estuvo custodiado por una mujer, y ella es Silvia Carabajal.

EL QUÉ DIRÁN

A fines de la década del 90 y en un pueblo de mil habitantes no era para nada fácil ser mujer, madre y jugar al fútbol. La pasión por el deporte y los colores del club Telén fueron parte de la construcción y de la deconstrucción iniciada por Silvia.

“Hoy el fútbol femenino se ha ganado un lugar. Cuando arranqué, estaba eso en el pueblo de que la mujer tenía que estar en la casa. No había redes sociales, pero el comentario iba y venía… estaba eso de juzgar por hacer algo que me gustaba y mucho, como jugar al fútbol. También está en cada uno… En mi caso nunca le di importancia y seguí adelante en algo que además de gustarme, siempre tuve el apoyo de mis hijos y de Omar, que siempre me acompañó”, cuenta Silvia.

“ME ENCANTA”

“Cuando empezó a atajar, a jugar al fútbol, solo pensé en acompañarla y estar siempre para lo que ella necesite, porque sabía que lo iba a hacer bien, porque es algo que a ella le gusta. Me encanta lo que hace por el fútbol y por el Club Telén", sostiene Omar, su esposo, e histórico utilero del Depo.

Este año, El Depo Telén participará por primera vez en la Liga Cultural de Fútbol Femenino y en Silvia se abrió otro capítulo en su vida deportiva: “hay toda una expectativa. Porque además de estar en la Cultural, es en cancha de 11. Nos estamos preparando día a día para eso. Seguimos entrenando y, en mi caso, siempre salgo a correr con mis hijos, ya que ellos también me acompañan”.

Dicen que dicen que las soñadoras no viven para soñar, sino para cumplir sus sueños... Silvia es una de ellas.

Foto de portada: Gentileza Laura Acuña.