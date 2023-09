Se llama Antonella Gina Cesanelli y tiene 28 años, es de Victorica, cabecera del departamento Loventué, oeste de La Pampa. El 19 de marzo de este 2023 partió hacia Europa. En este momento – mientras acá estamos recibiendo la primavera este 21 de septiembre, ella se encuentra viviendo el otoño de Austria. “No Australia, Austria, acá no hay canguros. Llegué en marzo con la Visa Working and Holiday”, cuenta a InfoHuella.

ESE GUSTO POR VIAJAR

“Siempre me gustó viajar, conocer. He viajado con mi familia y también he viajado sola por Argentina y siempre tuve el deseo de conocer Europa, de recorrer el mundo. Y una de las maneras que te permiten las visas, es poder trabajar legalmente y estar un año en el país, además de poder recorrer otros. Obviamente cada visa según el país, requiere de ciertos documentos y dinero para obtenerla”.

EN AUSTRIA

Antonella cuenta que, pese a que Austria no fue una elección, se encuentra cómoda ahí. “Elegí Austria más por descarte que otra cosa, no conocía mucho del país, pero algo me llamó la atención y lo elegí como primera experiencia, ahora hace seis meses que me encuentro acá y realmente todo pequeño sacrificio estando en Argentina valió la pena”.

“Extraño mi familia- continuó-, mis amigos y ciertas costumbres, pero no me arrepiento de estar acá. Estoy muy feliz y cumpliendo mis sueños. He conocido otros países y quiero seguir recorriendo”, expresó Antonella a InfoHuella.

EN SU PUEBLO

En Victorica trabajaba en la parte administrativa de la Estación de Servicio, la única YPF que hay en el oeste pampeano. Ahora, el otoño de Austria – rodeada de lagos y montaña – la encuentra trabajando en un hotel.

“Acá estoy trabajando como Housekeeping (limpieza) en un hotel muy pequeño en un pueblito llamado Kirchbichl, en la parte de Tirol, donde hay muchas montañas y lagos. Tengo dos días libres a la semana y siempre los aprovecho para viajar, en Europa hay muy buenas conexiones de trenes y buses que te permiten trasladarte por todos lados”.

EL IDIOMA

“Llegué hablando un poco inglés y acá lo he mejorado bastante, aunque el idioma oficial es el alemán. El saber otros idiomas te abre muchas puertas, pero aun así, trabajo hay. Yo conseguí mi primer trabajo a las dos semanas desde mi llegada. La primera experiencia no fue muy buena, pero en este nuevo hotel me encuentro mucho mejor. El hotel me da alojamiento y comida, lo cual gran parte del dinero es ahorros y obviamente lo disfruto viajando.

NO TODO ES COLOR DE ROSAS

Cuando en marzo emprendí el viaje, conocidos me escribían y me decían casi lo mismo… “¡qué suerte! Y no creo que se trate de suerte. No es una lotería que te toca. Tiene sus sacrificios. Personalmente estaba próxima a terminar de pagar el auto y decidí venderlo y con esa plata emprender el viaje. No todo es color de rosas, pero es cuestión de perder el miedo, de salir de la zona de confort y disfrutar… conocer nuevos lugares, personas, idiomas, culturas. Es increíble cómo te abre la cabeza”, sostuvo.

Por último, Antonella dejó en claro que salir del país es parte de una experiencia. “Si hay algo de lo que nunca me voy a arrepentir es de todo esto que estoy viviendo. Irse del país no es un éxito ni un fracaso, es una experiencia. Ahora estoy en Austria y días atrás viajé a Eslovenia donde hice la visa para poder estar el año próximo en Alemania. Esa también se sumará a esta experiencia”, finalizó.

