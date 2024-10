Carro Quemado festejó sus 100 años de vida

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, junto al intendente Oscar Ricardo “Chimi” Rodríguez Huarte, encabezó el acto protocolar que culminó con un gran desfile de instituciones y organismos locales y la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Posteriormente, por la noche, a partir de las 21.30 estaba programado en el Club Carro Quemado la Cena Show del Centenario con la música de los grupos Trovador Pampeano, Trío Voces y Banda Manantial. Las actividades habían comenzado el jueves y se extendieron el viernes con muestras, espectáculos, y hasta la dramatización histórica del suceso que rememoró la famosa "quema de un carro" que le dio nombre al pueblo.

En el acto, el ministro Fernández llevó el saludo del gobernador Sergio Ziliotto a los presentes y agradeció la hospitalidad de siempre. Resaltó la figura del jefe comunal “que tiene el Carro Quemado como lo querían todos aquellos que lo soñaron y dieron el puntapié inicial” y recordó a los pioneros y las familias que iniciaron su historia hace un siglo con su esfuerzo en el oeste pampeano.

“Quienes somos de un pueblo, podemos ir a otros lados, ver luces que encandilan, ver eventos culturales impresionantes, estadios monumentales, pero nosotros siempre queremos volver a nuestro lugar. Quienes nacimos en un pueblo, trabajamos mucho por ese pueblo. Y esos pueblos se hacen grandes con el esfuerzo de todos y el esfuerzo que está haciendo nuestro gobernador Sergio Ziliotto en tiempos tan difíciles. No se los tengo que explicar demasiado, cada uno vive en carne propia la situación que estamos viviendo”, expresó el ministro.

Indicó que “en nuestro Provincia vemos que cierran Correo Argentino, que van por el cierre del Banco Nación, seguramente van a ir por Aerolíneas y van a ir por muchas cosas más. Nos quitan más de 63 mil millones de pesos de recursos que son de cada uno de los pampeanos y pampeanas y que impacta directamente en las finanzas de los municipios, y que eso se podría transformar en obras que hoy no podemos tener”.

“Pero debemos sentirnos orgullosos, como pampeanos y pampeanas, del orden económico de esta provincia, que podemos sostener los derechos que hemos logrado a través de tantos años. En La Pampa se garantiza la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Por eso Carro Quemado va a seguir teniendo el respaldo que ha tenido y entendemos que el trabajo es conjunto, entre municipio y Gobierno provincial”, dijo

“En Carro Quemado hay obras, estamos muy cerca de inaugurar el CDI, se va a hacer un SUM. Y esto no sería posible de no existir un Estado eficiente, inteligente, cercano a la gente. Muchísimas cosas las naturalizamos, parece que está establecido y no dimensionamos la importancia de llegar al hospital y que nos den los remedios, que nos atiendan o que puedan llegar los niños que están en la ruralidad a poder estudiar. Cada cosa que tenemos la tenemos que defender”, finalizó.

Por su parte, el intendente Rodríguez Huarte indicó que “lo vivido estos días, lleno de tanta emoción, con mucha nostalgia, tantos recuerdos, sé que muchos no lo van a entender. Pero es tan lindo ser de Carro Quemado. Nuestro pueblito en el cual crecimos, la escuela en la cual nos educamos, el polideportivo que tantas alegrías nos dio, la plaza, la plaza que está tan linda. Esa es la cual tantas anécdotas tenemos, juegos y hasta algún primer beso se debe haber dado”.

“No fuimos de los pueblos con vías, eso quizás nos valió de un doble esfuerzo para crecer. La llegada del asfalto nos facilitó el día a día y la llegada de la tecnología creo que nos unió al mundo entero”, afirmó el intendente antes de agradecer la presencia de vecinos y autoridades que acompañaron los festejos.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: