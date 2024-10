Cochicó y Carro Quemado se enfrentarán en la segunda ronda

Carro Quemado y All Boys completaron el grupo de los ocho clasificados a la segunda ronda de la Copa Liga Cultural de Fútbol 2024. Ahora, los cruces.

En la zona A, Guardia del Monte e Independiente de Doblas terminaron 1-1. Santiago Patiño adelantó al Cacique, finalmente ganador del grupo, y Emilio Ardohain igualó para el Rojo, escolta.

En Acha, Unión y El Pampero terminaron 3-3 por los goles de Enzo Villegas, Fernando Pereyra y Leonel Galván para los achenses, en donde fueron expulsados Nahuel Wentenao y Ricardo Homann. Gastón Aschemacher (2) y Bruno Díaz hicieron los de EP que ganaba y clasificaba hasta el minuto final, cuando el local alcanzó la igualdad definitiva.

En Ataliva Roca, Pampero goleó 7-0 a Unión de Riglos, con tantos de Francisco Herbsommer (3), Suray Benítez, Enzo Diez (2) y Germán Martínez,

En la B, Cochico goleó 3-0 a Juventud Unida con goles de Alexis Figueroa (2, luego expulsado) y Leonel Fernández; Santa María 1-0 como visitante a Matadero por la Lealtad con gol de Alexis Gatica y Carro Quemado a Santa Rosa 2-0 con los de Ramiro Medina y Maximiliano Medina, para asegurarse un puesto en el top 8 como uno de los dos mejores terceros.

En la C, Mac Allister goleó 5-1 a Centro Oeste y quedó como el mejor de la general. Marcelo Storm abrió la cuenta para CO de penal, pero Valentino Carlucche -2, al 1mST y 2m ST-, Wendy Benvenuto, Benjamín Torres y Fabricio Piacenza dieron vuelta la historia para el Depo.

Como visitante, Sarmiento derrotó 2-1 a All Boys con goles de Franco González y Bautista Acevedo. Joaquín Rambur descontó para el Auriazul, que igual clasificó porque en La Olla, Penales no pudo con La Barranca. Fue 2-2, por los goles de Santino Armoa y Agustín Grandón (1-0 y 2-1 para el Cuervo), y de Brian Torres de penal y Román Formiglia para el Carcelero. Los arqueros Roberto Machado (LB) y Nicolás Cabral (P), expulsados.

Las posiciones

Zona A: 1) Guardia del Monte, 23 puntos; 2) Independiente de Doblas, 21; 3) El Pampero, 12; 4) Pampero, 10; 5) Unión de Riglos, 9; 6) Unión Acha, 8; 7) Pampero (AR), 7. Clasificados a cuartos: Guardia e Independiente.

Zona B: 1) Cochicó, 26 puntos; 2) Santa María, 19; 3) Carro Quemado, 18; 4) Juventud Unida, 13; 5) Santa Rosa, 6; 6) Matadero por la Lealtad, 2. Clasificados a cuartos de final: Cochicó, Santa María, y Carro Quemado.

Zona C: 1) Mac Allister, 28 puntos; 2) Sarmiento, 18; 3) All Boys, 13; 4) Penales, 12; 5) La Barranca, 8; 6) Centro Oeste, 6. Clasificados a cuartos: Mac Allister, Sarmiento y All Boys.

La tabla general: 1) Mac Allister; 2) Cochicó; 3) Guardia del Monte; 4) Independiente de Doblas; 5) Santa María; 6) Sarmiento; 7) Carro Quemado; 8) All Boys.

Los cuartos de final (a dos partidos, con penales si hay empate en las revanchas): All Boys - Mac Allister; Carro Quemado - Cochicó; Sarmiento - Guardia del Monte; Independiente de Doblas - Santa María.

Fuente: Auntoque.com.ar

