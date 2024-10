Investigan hackeo de las cuentas municipales de Santa Isabel

EMPEZÓ EL JUEVES

Todo comenzó cuando la secretaria de finanzas recibió un mensaje emergente en su computadora laboral mientras utilizaba el correo oficial del municipio. El mensaje solicitaba la actualización de un supuesto software del Banco de La Pampa, afirmando que, de no completarse la descarga, se restringiría el acceso al equipo.

¿Qué pasó? Con el correr de las horas, la secretaria ignoró el mensaje inicialmente, hasta que, al recibir un correo del remitente "cobranzayfacturacion (…)", que alegaba ser de un estudio jurídico, decidió acceder a un enlace pensando que se trataba de una actualización oficial. Aunque el mensaje desapareció tras esta acción, continuó trabajando sin percatarse de un posible fraude.

EL VIERNES

El viernes, en horas del mediodía, descubrió una transferencia sospechosa desde la cuenta municipal en el Banco de La Pampa hacia una cuenta del Banco Galicia a nombre de C. E. B., por la suma de 10 millones de pesos. Tras notar esta operación no autorizada, informó de inmediato al Intendente Guillermo Farana y al Banco de La Pampa, quienes procedieron a bloquear todas las cuentas municipales para evitar futuros movimientos. El pago no se habría concretado.

Se han presentado denuncias a la línea de atención 0810-222-4005 y en el ámbito digital. La investigación sigue su curso. La causa está a cargo de la fiscal María Nemesio, del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial.

