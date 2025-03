Ziliotto inauguró un Centro de Desarrollo Infantil en Carro Quemado

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este martes la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Corazón de Galletitas" en la localidad de Carro Quemado, donde destacó la importancia de la educación y la contención temprana para la infancia, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo equitativo de cada rincón de la Provincia. El CDI brindará cuidados y educación a diez niños y niñas desde los 45 días hasta los tres años, garantizando un espacio de atención primaria de la niñez que incluirá asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad. Ziliotto junto al intendente Oscar Rodríguez Huarte recorrieron también la obra de viviendas que está pronto a finalizar. De la actividad participaron también el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el diputado provincial Hernán Pérez Araujo; el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino; y el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, entre otras autoridades municipales y de instituciones locales.

Compromiso con el interior

Durante su discurso, Ziliotto enfatizó la necesidad de una presencia activa del Estado en las localidades más pequeñas y lamentó la falta de respaldo del Gobierno nacional.

“Es un gusto estar aquí en el interior de la Provincia. Venir a Carro Quemado significa renovar las energías, ver realmente cuáles son las necesidades de cada localidad. Si bien hoy inauguramos un nuevo espacio de contención para nuestros niños y niñas, nuestra tarea no termina aquí”, sostuvo.

El mandatario remarcó la importancia de garantizar derechos desde el Estado provincial en un contexto en el que, según afirmó, la administración nacional ha desatendido a los ciudadanos del interior. “Nos vamos a seguir haciendo cargo, a pesar de que el Gobierno Nacional nos ha abandonado”, expresó.

En su visita, el Gobernador no solo inauguró el CDI sino que también anunció nuevas obras para la localidad. Confirmó la entrega de cuatro viviendas en construcción y su compromiso con la finalización de un Salón de Usos Múltiples (SUM) con todos los servicios necesarios para actividades sociales, deportivas y culturales.

“Hoy hay que seguir luchando por las causas colectivas. Vamos a seguir apoyando a Chimi (el intendente) porque Carro Quemado necesita y se merece tener un SUM”, aseguró.

Política integral

El Gobernador destacó que la inauguración del CDI forma parte de una política integral de educación y contención que acompaña a los niños y niñas desde la primera infancia hasta la universidad. En este sentido, resaltó la universalización de las salas de tres años y el fortalecimiento del acceso a la educación superior. “Ponemos en marcha un espacio que contiene a nuestros niños y niñas desde los 45 días y se articula con el sistema de educación pública. A través de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, acercamos la educación superior a cada localidad”, explicó.

Además, mencionó el financiamiento provincial del boleto universitario gratuito, una medida que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

En el cierre de su discurso, Ziliotto reafirmó su compromiso con la comunidad y con la continuidad de un modelo de gestión basado en la inclusión y el desarrollo territorial equilibrado. “Este es el primer eslabón de una enorme cadena que es la respuesta del Estado. Estoy feliz y orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo espacio y también tomando el compromiso de seguir trabajando juntos”, concluyó.

Un día esperado para la comunidad

El intendente de Carro Quemado, Oscar Huarte, también tomó la palabra durante la inauguración y destacó el rol fundamental del Gobierno provincial en la concreción de este espacio, resaltando que el desarrollo debe llegar a todas las localidades, sin importar su tamaño. “Hoy es un día de esos que esperamos con gran ansiedad en nuestra gestión. La importancia del Gobierno provincial en la toma de decisiones ha quedado demostrada, ya que no existen pueblos grandes o pequeños, sino comunidades que requieren soluciones esenciales. En este caso, se hizo realidad lo que hacía falta: un lugar donde madres, padres e infancias puedan trabajar y confiar en un espacio seguro, donde los más pequeños estén al cuidado de profesionales”, expresó.

“Hoy no solo celebramos un pueblo centenario, sino un pueblo que sigue creciendo. Estoy convencido de que seguiremos expandiéndonos aún más. Sabemos que la gestión de Sergio es lo mejor para La Pampa, no solo porque Quelo o Pascual siempre responden el teléfono, sino porque también hay respuestas y soluciones, tanto para Carro Quemado como para los 80 pueblos de la Provincia”, subrayó.

También hizo hincapié en la continuidad de las políticas de desarrollo territorial impulsadas por la Provincia, a pesar del contexto económico nacional. “A pesar del ajuste que viene haciendo el Estado nacional, el Gobierno de La Pampa sigue garantizando derechos, priorizando el bienestar de su gente y asegurando que cada comunidad siga creciendo con igualdad de oportunidades”, afirmó.

