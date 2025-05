Además de la entrega de estas casas, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, firmó junto al intendente de Carro Quemado, Oscar “Chimi” Huarte, un convenio para la construcción de ocho viviendas más en la localidad. Del acto participaron, además del ministro, el gerente contable del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, José Garré, quienes acompañaron a las familias adjudicatarias. Fernández destacó que “el gobernador Sergio Ziliotto hace muy poquito estuvo visitándolos para inaugurar el CDI y no es casualidad: hoy estamos entregando viviendas que se ejecutaron en conjunto entre el municipio y el IPAV, y esto tiene que ver pura y exclusivamente con decisiones políticas, pensadas en la gente, que llegan a todo el territorio, y también obviamente a Carro Quemado”; y agregó: “escuchaba a Yanina, una de las adjudicatarias: el hecho de poder ser parte de este tipo de inauguraciones nos llena de orgullo porque es por lo que trabajamos. Esto es producto de una gestión local que se preocupa por sus ciudadanos, de que puedan acceder a esos derechos, y también de esta decisión del Gobernador. En esa articulación del Gobierno local con el provincial es donde alcanzamos dignidad para nuestra gente”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “en tiempos donde al Estado lo quieren transformar en mala palabra desde el Gobierno nacional, nosotros hacemos especial hincapié en la figura de un Estado presente y eficiente. Por eso lo tenemos que defender, porque no queda en un discurso, queda en hechos concretos: hace unos días con el Centro de Desarrollo Infantil, pensando en las primeras infancias, y hoy pensando en la familia. Cuando Yanina decía de la posibilidad de que otros puedan tener viviendas, te tengo que decir, Yanina, que también es un pedido del intendente que ustedes eligieron y que tanto orgullo les genera”.

"Sueños cumplidos"

El ministro aprovechó el acto para anunciar otras obras en esta localidad destinadas a la solución habitacional. “El Gobernador me pidió que les dijera que se van a construir ocho viviendas más, y vamos a estar firmando hoy ese convenio. Fíjense ustedes que, mientras el Gobierno nacional abandona todas las obras públicas del territorio nacional, muchas de ellas en La Pampa, nosotros no solo estamos entregando casas, sino que estamos anunciando la construcción del doble. Eso es lo que tenemos que tener presente, porque no son solamente viviendas: detrás de ellas hay trabajo para la gente, hay dignidad, hay circulación económica que potencia los lugares. Tengamos en cuenta todas estas cosas, y defendamos lo que tenemos, defiendan su sueño, defiendan sus derechos” señaló.

Dignidad, estabilidad y esperanza

Oscar Huarte, intendente de Carro Quemado, agradeció al Gobierno provincial por el esfuerzo, el trabajo y la inversión realizada. En su discurso dijo: “Entregar una casa no solo es dar una llave, es abrir la puerta a la dignidad, a la estabilidad y a la esperanza. Este logro es el fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y nuestro municipio. Sabemos que el camino no fue fácil, pero nuestra obligación es dar respuestas concretas, y acá estamos, dando respuestas a sus necesidades. Hoy son cuatro viviendas: para Carro Quemado esto es muy significativo, porque para nosotros cada familia es importante, cada historia cuenta. También quiero hacer un llamado al compromiso colectivo: a cuidar la vivienda, a valorar este derecho conquistado, a ser responsables con el pago de las cuotas, porque de esa manera vamos a conseguir que se hagan más casas y que otras familias puedan cumplir el sueño que hoy ustedes están cumpliendo”.

A su turno, Yanina Ramírez Rodas habló en nombre de las familias adjudicatarias y mencionó: “Hoy me encuentro viviendo el sueño de tener la casa propia, aquello que anhelábamos con mi familia y que parecía algo lejano, hoy es una realidad. Me da mucha paz y tranquilidad saber que mis hijos van a tener su techo, y no solo hoy se cumple mi sueño, sino también el de tres familias más. Agradezco al Gobierno provincial y municipal por el trabajo realizado y por hacer todo esto realidad”.