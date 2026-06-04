Condena por el siniestro fatal en el acceso de Algarrobo: la jueza avaló la investigación del fiscal Rojo

La jueza de audiencia de juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, María José Gianinetto, condenó a José María Mancilla a tres años de prisión de ejecución condicional y siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por un siniestro vial ocurrido el 29 de diciembre de 2023 en el acceso a Algarrobo del Águila, que provocó la muerte de José Roberto Correa y lesiones graves a dos integrantes de su familia.

INVESTIGACIÓN FISCAL

En su sentencia, la jueza María José Gianinetto validó la investigación y la acusación impulsadas por el fiscal Nicolás Rojo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción. La magistrada concluyó que quedó acreditado que José María Mancilla conducía a una velocidad excesiva e incompatible con las condiciones del lugar, y que esa conducta imprudente y antirreglamentaria fue la causa directa del siniestro que provocó la muerte de José Roberto Correa y las graves lesiones sufridas por Yanina y Lautaro Correa.

EL FALLO

El fallo determinó que Mancilla circulaba por la Ruta Nacional 151 a una velocidad de entre 124 y 127 kilómetros por hora, más del doble de la máxima permitida de 60 km/h vigente en el sector de ingreso a la localidad. La sentencia concluyó que esa conducta imprudente, negligente y antirreglamentaria fue la causa determinante del choque.

La investigación y la acusación fueron sostenidas por el fiscal Nicolás Rojo, quien atribuyó a José María Mancilla la conducción imprudente y antirreglamentaria que derivó en el siniestro fatal. Por su parte, la defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora del Ministerio Público de la Defensa María Soledad Trímboli, quien durante el juicio sostuvo que la responsabilidad del hecho correspondía al conductor del Fiat Cronos y solicitó la absolución de su asistido.

EL HECHO

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando Correa conducía un Fiat Cronos e intentaba ingresar a Algarrobo del Águila desde la dársena de giro. Tras ceder el paso a otro vehículo y comenzar la maniobra de cruce, fue impactado en la parte trasera izquierda por una camioneta Toyota Hilux conducida por Mancilla.

Como consecuencia de la colisión, Correa sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó una hemorragia subdural y posteriormente la muerte. Además, resultaron gravemente lesionados su hija Yanina Correa y su nieto Lautaro Correa, quienes padecieron fracturas y otras lesiones que demandaron más de un mes de recuperación.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que Correa había iniciado una maniobra riesgosa al cruzar la ruta cuando la camioneta ya se encontraba a la vista. Sin embargo, la magistrada descartó esa hipótesis tras valorar especialmente una pericia accidentológica basada en imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio municipal ubicada en las inmediaciones del acceso a la localidad.

Según el análisis pericial, cuando el Fiat Cronos comenzó el cruce, la camioneta se encontraba a 88,2 metros de distancia. La jueza entendió que, de haber respetado la velocidad reglamentaria, Mancilla habría contado con tiempo suficiente para evitar el impacto o realizar una maniobra evasiva.

La sentencia también destacó que el conductor conocía el lugar, donde existen carteles indicadores de velocidad máxima de 80 y 60 km/h, además de reductores de velocidad y señalización específica por tratarse del acceso a una localidad.

Al momento de fijar la pena, el tribunal valoró como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y la asistencia brindada por el acusado a las víctimas tras el choque. Como agravantes, tuvo en cuenta la pluralidad de víctimas afectadas y el riesgo generado tanto para la familia Correa como para la propia familia de Mancilla, que viajaba en la camioneta.

Además de la condena en suspenso y la inhabilitación para conducir durante siete años, Mancilla deberá fijar domicilio y someterse durante dos años al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.